به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در ایروان با تیگران سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان پیرامون راهکارهای تحکیم مناسبات دو جانبه بحث و رایزنی کرد.

متکی در این دیدار با ارزیابی مناسبات دو کشور اظهار داشت: مناسبات بر اساس علایق و پیوند تاریخی و منافع متقابل استوار است، روسای جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان افکار و طرح نو برای تحرک بخشیدن بویژه در زمینه زیر ساختارها را مطرح و پی ریزی کرده اند.

وزیر امورخارجه همچنین با ارائه گزارشی از نتایج کمیسیون مشترک دو کشور گفت: رایزنی های خوبی برای تهیه اسناد در زمینه مواصلات، امور بانکی، احداث نیروگاه ، انرژی، تجاری صورت گرفته تا در سفر رئیس جمهوری ارمنستان به تهران نهایی و امضا شود.

متکی با ارزیابی حجم مراودات دو کشور اظهار داشت: 250 میلیون دلار حجم فعلی مناسبات دو کشور هنوز در سطح انتظارات رهبران دو کشور نیست، ظرفیت های خوبی در زمینه خدمات فنی و مهندسی، توان پیمانکاران ایرانی و اجرای پروژه های نیروگاهی و خط راه آهن وجود دارد که می بایست در خدمت توسعه مناسبات دو کشور قرار گیرد.

وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به شرایط بحران اقتصادی جهان گفت: شرایط بحران مالی و اقتصادی جهان ناشی از منافع یکجانبه برخی قدرت های جهانی آشکار شده است و همه کشورهای منطقه باید بر اساس سرمایه ملی و با اتکای بر توانایی های خود و با بهره یگری از فرصت ها زمینه رشد و شکوفائی اقتصادی کشورهای منطقه را افزایش دهیم.

تیگران سرکیسیان نیز در این دیدار با اشاره به مناسبات رو به گسترش دو کشور اظهار داشت: ما از توسعه همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران حمایت می کنیم و راههای جدید را برای تعمیق آن به طور مستمر در حال بررسی و طراحی داریم.

نخست وزیر ارمنستان با ارزیابی تحولات اقتصادی جهان گفت: ما نیز بر این اعتقاد هستیم که جهان جدیدی در حال شکل گیری است ، بحران اقتصادی به اوج خود خواهد رسید و سپس زمینه ها و چشم انداز اقتصادی مختلف طی یک دوره دو یا سه ساله روشن خواهد شد.

سرکیسیان با تبیین نقش مواصلات در رشد مراودات تجاری منطقه اظهار داشت: ایجاد راه آهن بین ایران و ارمنستان می تواند حرکت تجارت را در منطقه بطور چشمگیری تقویت سازد.

نخست وزیر ارمنستان با تاکید بر اهمیت نیروگاه آبی ارس برای دو کشور گفت: اجرایی ساختن پروژه نیروگاهی می تواند منابع دو کشور در جهت نیازهای برق را تحقق سازد و ما نیز آمادگی داریم منابع مالی پروژه آن را تضمین سازیم و دولت ارمنستان در این خصوص متعهد خواهد شد.