علی تل اشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در دیر اظهار داشت: طی این مدت پانصد متقاضی جدید به شبکه استفاده از برق افزوده شده اند که با اضافه شدن این متقاضیان تعداد مشترکین تحت پوشش این مدیریت بالغ بر 14 هزار مشترک شده است.

وی افزود: از کل مشترکین 11 هزار و هفتصد مشترک آن خانگی است که بیشترین مصرف برق را به خود اختصاص داده است .

مدیر برق شهرستان دیر خاطرنشان کرد: امسال در بخش احداث پست، 23 دستگاه پست هوایی به ظرفیت سه هزار و 650 کاوآ و دو دستگاه اتوبوستر به ظرفیت 17 هزار و 320 کاوآ احداث شده است، همچنین 9 دستگاه پست هوایی به ظرفیت هزار و 560 کاوآ افزایش قدرت داده شده است.

وی ادامه داد: در بخش احداث خط نیز 21 هزار و پانصد متر خط فشارمتوسط هوایی، سه هزار و پانصد متر خط فشارضعیف هوایی و یکصد متر خط فشارضعیف زمینی ایجاد شده است .

تل اشکی اقدامات انجام شده در بخش روشنایی معابر را احداث 227 دستگاه چراغ لاک پشتی عنوان کرد و گفت: در تمامی معابر شهر دیر روشنایی مطلوب و در حد استاندارد ایجاد شده است.

مدیر برق دیر، مشکل عمده فرا روی برق این شهرستان را سرقت سیمهای برق عنوان کرد و بیان داشت: امسال 460 کیلوگرم سیم مسی از شبکه های برق دیر به سرقت رفته که از این اقدام 46 میلیون ریال به شبکه برق دیر خسارت وارد شده است .