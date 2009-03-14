به گزارش خبرنگار مهر، دراین مراسم که پنج شنبه گذشته با حضور مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی، مدیر کل تربیت بدنی استان مازندران و دبیر فدراسیون تنیس روی میز برگزار شد عالمیان همراه با مراد محمدی دارنده مدال برنز المپیک پکن، عنوان قهرمان قهرمانان را به خود اختصاص دادند.

نوشاد عالمیان پس ازاین انتخاب و به خاطر موفقیت‌های اخیرش علاوه بر دریافت جوایز نقدی دو مجوز سفر به مکه مکرمه را هم از سوی مسئولان ورزش استان مازندران دریافت کرد تا همراه با پدرش (رحمان الله عالمیان) عازم سفر حج شود.



نوشادعالمیان در حالی به عنوان قهرمان قهرمانان استان مازندران معرفی شده که در سال 87 بیشترین نقش را در عنوان پنجمی تیم جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا داشت. وی همچنین در مسابقات جهانی جوانان اسپانیا با شکست قهرمان جهان و کسب عنوان پنجمی، عنوان بهترین بازیکن جهان را به خود اختصاص داد.

ضمن اینکه عالمیان مدال های طلا و نقره مسابقات پروتور جوانان جهان در بحرین و قطر را نیز از آن خود کرد. نوشاد عالمیان در حال حاضر در کمپ تمرینی نخبگان تنیس روی میز جهان در آلمان به سر می‌برد.