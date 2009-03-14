امضای قرارداد 2.5 میلیارد یورویی با چینی ها در پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از اجرای ترین های سوم و چهارم پروژه ایران ال ان جی تولید سالیانه 5/10 میلیون تن ال ان جی ( گازمایع شده ) است.

ارزش این قرارداد بالغ بر 5/2 میلیارد دلار برآورد می شود که برای ساخت و تکمیل ترین سوم 39 ماه و برای ساخت ترین چهارم حدود 41 ماه زمان تعیین شده است.

قرار است کنسرسیوم چینی طرف قرارداد در این پروژه همچنین متعهد شود تا میزان فاینانس مورد نیاز برای اجرای این قرارداد را نیز تامین کند.

به گزارش مهر، در حال حاضر ترین های اول و دوم پروژه ایران ال ان جی با هدف تولید سالیانه 10 میلیون تن ال ان جی با پیشرفتی حدود 20 درصدی در حال ساخت است.

گفتنی است، "ایران ال ان جی" یکی از سه پروژه تولید ال ان جی ایران است که در منطقه ویژه اقتصادی پارس در حال اجرا است. خوراک گازی مورد نیاز این طرح باید از طریق فاز 12 پارس جنوبی تامین خواهد شد.