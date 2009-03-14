  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۳۵

امروز صورت می گیرد:

امضای قرارداد 2.5 میلیارد یورویی با چینی ها در پارس جنوبی

امضای قرارداد 2.5 میلیارد یورویی با چینی ها در پارس جنوبی

قرارداد 2 میلیارد و 550 میلیون یورویی کنسرسیومی متشکل از دو تا سه شرکت چینی برای مشارکت در ترین های 3 و 4 پروژه ایران ال ان جی تا ساعتی دیگر امضا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از اجرای ترین های سوم و چهارم پروژه ایران ال ان جی تولید سالیانه 5/10 میلیون تن ال ان جی ( گازمایع شده ) است.

ارزش این قرارداد بالغ بر 5/2 میلیارد دلار برآورد می شود که برای ساخت و تکمیل ترین سوم 39 ماه و برای ساخت ترین چهارم حدود 41 ماه زمان تعیین شده است.

قرار است کنسرسیوم چینی طرف قرارداد در این پروژه همچنین متعهد شود تا میزان فاینانس مورد نیاز برای اجرای این قرارداد را نیز تامین کند.

به گزارش مهر، در حال حاضر ترین های اول و دوم پروژه ایران ال ان جی با هدف تولید سالیانه 10 میلیون تن ال ان جی با پیشرفتی حدود 20 درصدی در حال ساخت است.

گفتنی است، "ایران ال ان جی" یکی از سه پروژه تولید ال ان جی ایران است که در منطقه ویژه اقتصادی پارس در حال اجرا است. خوراک گازی مورد نیاز این طرح باید از طریق فاز 12 پارس جنوبی تامین خواهد شد.

کد مطلب 849028

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها