به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه‌برنامه در 60 قسمت 15 تا 20 دقیقه‌ای تهیه می‌شود که 15 قسمت از آن در ایام نوروز و مابقی پس از نوروز از شبکه تهران پخش می‌شود.

مهدیه الهی قمشه‌ای به عنوان مجری و کارشناس برنامه "نیستان" به شرح اشعار شاعرانی همچون سعدی، حافظ، مولانا، عطار، باباطاهر و قیصر امین‌پور می‌پردازد و صدای هنرمندانی مانند شجریان، ناظری، افتخاری، سراج، عقیلی و قربانی زینت‌بخش برنامه است.



در بخش دیگر برنامه "نیستان" چهره‌های سرشناس خط، نقاشی و گرافیک همچون قادری، الطافی، خراسانی، بحرینی و وثیقی حضور دارند.