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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۱۹

سری جدید "نیستان" نوروز از تلویزیون پخش می‌شود

سری جدید ویژه‌برنامه "نیستان" به تهیه‌کنندگی نژاد رسول در ایام نوروز از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه‌برنامه در 60 قسمت 15 تا 20 دقیقه‌ای تهیه می‌شود که 15 قسمت از آن در ایام نوروز و مابقی پس از نوروز از شبکه تهران پخش می‌شود.

مهدیه الهی قمشه‌ای به عنوان مجری و کارشناس برنامه "نیستان" به شرح اشعار شاعرانی همچون سعدی، حافظ، مولانا، عطار، باباطاهر و قیصر امین‌پور می‌پردازد و صدای هنرمندانی مانند شجریان، ناظری، افتخاری، سراج، عقیلی و قربانی زینت‌بخش برنامه است.

در بخش دیگر برنامه "نیستان" چهره‌های سرشناس خط، نقاشی و گرافیک همچون قادری، الطافی، خراسانی، بحرینی و وثیقی حضور دارند.

کد مطلب 849055

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