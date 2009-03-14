گزارش دیوان محاسبات حرف نهایی است / تاثیر تفریغ ها در تنظیم بودجه 88

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر شنبه در مراسم ویژه جشن میلاد حضرت رسول الله (ص) که در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد، با اشاره به تلاش دیوان محاسبات در نظارت دقیق بر دستگاه های اجرایی اظهار داشت: این مسیر برای دیوان محاسبات لازم و برای کشور ضروری است.

وی افزود: دیوان باید به امکاناتی که موجب ارائه گزارشهای صحیح به مسئولان کشور می شود ، مجهز شود و ما قطعا از این گزارشها دفاع می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گزارش دیوان محاسبات حرف نهایی است که از نظر انطباق با قانون انجام می شود و برای همه مسئولان مورد توجه است.

وی افزود: دیوان کار حرفه ای انجام می دهد و نگاه به مسائل سیاسی خرد و کلان ندارد. یک سری از دستگاهها همواره باید از گرایشات سیاسی مصون باشند که یکی از آنها دیوان محاسبات کشور است. نمی گویم که در دیوان اشتباه رخ نمی دهد، همه اشتباه دارند، اما وقتی دیوان محاسبات با کار کارشناسی موضوعی را بررسی نهایی می کند باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا این کار تخصصی است و به صورت حرفه ای عمل می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخورد سیاسی با دیوان محاسبات یک رفتار اشتباه در کشور خواهد بود چون این جایگاه قابل تخریب نیست و حتما مجلس در برابر آن واکنش نشان خواهد دارد و جلوی تخریب دیوان را خواهد گرفت .

لاریجانی افزود: دیوان باید با شجاعت و دقت کار خود را انجام دهد و مورد احترام همه باشد، البته گزارش دیوان در پروسه خود قرار می گیرد و ممکن است رفع اشتباه شود، اما گزارش های دیوان محاسبات یک سند است و برای رسیدگی مورد اعتنای همه است. چنین جایگاهی اقتضا می کند مورد توجه خاص قرار گیرد.

وی تاکید کرد : فرهنگ قانونگرایی در کشور امری است که باعث تقویت و غنی شدن فکر سیاسی در کشور می شود ، فرهنگ قانونگرایی از راس شروع می شود و در بدنه تسری می یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: یکی از دلایلی که قانونگذاران برجایگاه دیوان تاکید داشتند این بود که دیوان محاسبات پایه های قانونگرایی در کشور را شکل می دهد.

لاریجانی با تشکر از دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ 85 خاطرنشان کرد: این گزارش محل اعتنا قرارگرفت البته ممکن است حرف و حدیث در مورد آن باشد اما مهم این است که این گزارش مورد توجه قرار گرفت و از کمیسیونهای تخصصی مجلس خواستم در بخش های مختلف به گزارش دیوان توجه شود.

وی به ارائه گزارش تفریغ بودجه 86 و گزارش نه ماهه سال 87 از سوی دیوان محاسبات اشاره کرد و یاد آور شد: طبق این گزارشات برخی اشکالات در اجرا دیده شد و در تصویب بودجه 88 مورد توجه قرار گرفت. گزارش دیوان محاسبات نشان داد فرارهای قانونی وجود دارد و باید جلوی این فرارها تا حدودی گرفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به کارکنان دیوان محاسبات تصریح کرد: کار شما در ارائه گزارش تفریغ پر اهمیت و مفید بود و به همین دلیل مورد اقبال نمایندگان قرار گرفت.

لاریجانی با اشاره به ارتباط مستقیم دیوان محاسبات بادستگاههای اجرایی و تخصیص بودجه برای این منظور از سوی مجلس یاد آور شد: قصد ما از این اقدام مچ گیری نیست بلکه نوعی اقدام پیشگیرانه است .

وی خطاب به کارکنان دیوان محاسبات گفت : اگر این سیستم بوجود آید شما مستمرا با مجریان در ارتباط خواهید بود و نکات را متذکر می شوید، این کار دقیقی است که موجب جلوگیری ازتخلفات می شود. ما نمی خواهیم مدیری تخلف کند و سپس دیوان گزارش کند، ما می خواهیم هیچ مدیری در کشور تخلف نکند. البته اگر عنادی باشد دیوان محاسبات کار خود را انجام خواهد داد اما در نهایت این روش نظارت مستقیم را ممتاز می دانیم و از آن حمایت می کنیم.

وی به ارائه گزارشات تخصصی دیوان از جمله ارائه گزارش درباره بنگاههای زود بازده ، اجرای سیاست های اصل 44 و تبصره 13 اشاره و خاطرنشان کرد : این گزارشات بسیار مفید است، کاملا مورد توجه مجلس بوده و پیگیری می شود بنابراین شما در ارائه دقیق حساس باشید و با علاقه کار خود را دنبال کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم برای رسیدن به سند چشم انداز در ابعاد سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، ایجاد نظم همگون و مطابق با قانون است.

لاریجانی افزود: دیوان محاسبات به چند طریق می تواند برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز به مجلس کمک کند، یک راه آن است که برخی خلاهای قانونی که مانع هستند، یا نکاتی را گمان می شود که برای تحقق اهداف سند چشم انداز باید به صورت قانون در آید به مجلس گزارش شود.

وی افزود: برای رسیدن به سند چشم انداز رشد 8.9 درصد نیاز است که هنوز کشور به این رشد نرسیده است و برخی مسائل باید فراهم شود تا این رشد محقق شود. تمرکز شما روی این سیاست ها که جنبه جوهری برای سند چشم انداز است بسیار مهم است.

به گزارش مهر ، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : توصیه می کنم برای اجرای سیاست های اصل 44 هر سه ماه یکبار گزارش ارائه دهید زیرا این سیاست یک سیاست اصلی است ما هم در بودجه 88 تا آنجا که مقدور بود مواردی را در نظر گرفتیم تا مبنای اجرای اصل 44 باشد.

لاریجانی تاکید کرد: بودجه سال 88 از این جهت وجه ممتازی دارد و راهکارهایی را فراهم می کند و دست مسئولان اجرایی را برای اجرایی کردن اصل 44 باز گذاشته است.