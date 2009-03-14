رئیس جمهور به کردستان می رود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: رئیس جمهور به همراه اعضای هیئت دولت دوشنبه و سه شنبه هفته جاری و در قالب پنجاه و چهارمین سفر استانی، میمهمان مردم استان کردستان خواهند بود.

وی ادامه داد: سفر هیئت دولت به استان کردستان از صبح روز دوشنبه آغاز و در ادامه ریاست محترم جمهوری در مجموعه ورزشی استقلال شهر سنندج در جمع مردم سخنرانی خواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی رسانی استان کردستان بیان داشت: رئیس جمهور در ادامه برنامه های روز اول سفر خود به استان کردستان به دیدار روحانیون استان می رود و سپس در جمع ایثارگران و خانواده های معظم شهدا سخنرانی خواهد کرد.

حسن زاده دیدار چهره به چهره با مردم را از جمله دیگر برنامه های روز اول سفر رئیس جمهور به استان کردستان برشمرد و غنوان کرد: برگزاری کارگروه های تخصصی آب، اشتغال و صنعت از جمله دیگر برنامه های است که در جریان این سفر دو روزه و با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد گردید.

وی افزود: بازدید از یک روستا، جلسه هیئت دولت در استان و برگزاری مصاحبه خبری با اصحاب رسانه پایان بخش برنامه های سفر هیئت دولت به استان کردستان می باشد.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان کردستان یادآور شد: همزمان با برنامه های ریاست محترم جمهور در مرکز استان وزرا و معاونین ایشان به تمامی شهرستان های استان سفر خواهند کرد.

در جریان دور اول سفر هیئت دولت به استان کردستان که آبان ماه سال 85 صورت گرفت بیش از یکصد مصوبه برای توسعه و آبادانی این استان به تصویب رسید.