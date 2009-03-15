به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعتی پیش در مراسم پایانی بیست و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت: جهان استکبار و استعمار امروز پیچیده تر از گذشته عمل می کند.

وی یادآور شد: به طور معمول جلوه های مداخله قدرتهای استعماری در جهان اسلام مستقیم و هجوم از جنس لشکرکشی نیست، اگر چه در دو نمونه اخیر شاهد اشغال سرزمینهای اسلامی هم بودیم.

صفارهرندی افزود: نکته اصلی اینجاست که روال کشورهای مستکبر وارد شدن از طرق نامحسوس و اجیر کردن افرادی است که به نوعی دلبستگی و وابستگی دارند.

وی با بیان اینکه دولتهای استعمارگر زمانی با اجیر کردن افرادی مزدور برای اهداف خود وارد عمل می شدند، گفت: امروز دیگر افرادی که اهداف آنها را تحقق می دهند مزدور نیستند بلکه تربیت یافتگان مکتب آمریکا و صهیونیسم محسوب می شوند که خطرناکتر هم هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: این افراد در میان مردم زندگی می کنند، عضوی از جامعه فکری و فرهنگی ما هستند اما شیفته جریان غیر هستند. اینها مصیبتهای جهان اسلام محسوب می شوند.

صفار هرندی تصریح کرد: به دلیل جریان نوین اطلاع رسانی امروز هرکس در خانه خود به اینترنت دسترسی دارد و به شبکه گسترده پیام رسانی در عالم متصل است. از این رو تأثیرپذیری آن نیز متفاوت است و به سختی می توان افراد را از تأثیرات منفی برحذر داشت.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده پیامهای تفرقه افکن محصول این نظام نوین اطلاع رسانی است، گفت: در ماجرای غزه شاهد بودیم به موازات توفیقات رزمندگان فلسطین و افزایش مظلومیت آنها نظام اطلاع رسانی پیام های مسموم خود را پاره می کرد و ازهیچ امکانی فروگذار نمی کرد.

وی تصریح کرد: کار مبرم و مهم امروز این است که شبکه های اطلاع رسانی خود را گسترده تر کنیم که تحت تأثیر شبکه های غربی قرار نگرفته و مقتدرانه عمل کنند .

به گزارش مهر، بیش از 160 اندیشمند از 45 کشور جهان چون عمان، فرانسه، مصر، سودان، کویت، مراکش، آمریکا، ازبکستان، یمن، عربستان، سوریه، تونس، هنگ کنگ، ترکیه، عراق، گامبیا، تاتارستان، پاکستان، انندونزی، مالزی، یمن، امارات، انگلستان، اردن، قطر و دیگر کشورها در این کنفرانس سه روزه شرکت کردند.

هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد وحدت، شناسایی و تعمیق زمنیه های اتحاد، همبستگی جهان اسلام و همفکری علما و اندیشمندان است که می تواند به نزدیک سازی دیدگاههای علمی و فرهنگی آنها در زمینه های فقهی، اصولی ، کلامی و تفسیری و همچنین بررسی مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه راه حلهای مناسب و موضوع گیری در برابر آنها منتهی شود.