کانون ناشنوایان خرم آباد 243 مددجو را تحت پوشش دارد

امیر حسین آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: برای این تعداد مددجو در این کانون تاکنون 190 پرونده تشکیل شده است.

وی با اشاره به فعالیت های این کانون در طول سالجاری، بیان داشت: تاکنون 4 نفر از ناشنوایان عضو کانون برای اشتغال به کار در شرکت تولیدی پزشکی گوهر شفا معرفی شده اند که دو نفر به طور رسمی در آن شرکت مشغول به فعالیت هستند.

رئیس کانون ناشنوایان شهرستان خرم آباد همچنین از خرید دستگاه غربالگری شنوایی و استقرار آن در مراکز درمانی خرم آباد و الشتر خبر داد و یادآور شد: در طول سالجاری 25 نفر از ناشنوایان دختر و پسر برای کسب آموزش های لازم به مراکز فنی و حرفه ای استان معرفی شده اند.

آریایی همچنین به پرداخت 6 فقره کمک هزینه ازدواج برای 6 نفر از مددجویان این کانون اشاره کرد و افزود: همچنین در سالجاری ورزشکاران ناشنوای لرستان به مسابقات قهرمانی کشور در رشته های فوتبال، کشتی،والیبال، پینگ پنگ، شطرنج اعزام شدند و موفقیت های بسیاری را کسب کردند.

بازدید ناشنوایان خرم آبادی از آثار باستانی و مناطق جنگی

وی همچنین به برنامه های فرهنگی این کانون برای ناشنوایان اشاره کرد و بیان داشت: در ایام نوروز 40 نفر از مددجویان ناشنوا جهت بازدید به مناطق جنگی اعزام خواهند شد.

این مقام مسئول همچنین به بازدید 100 نفر دیگر از ناشنوایان از قلعه تاریخی فلک الافلاک بصورت رایگان اشاره کرد و یادآور شد: هدف از اعزام ناشنوایان به مناطق جنگی آشنایی آنها با این مناطق و یادآوری دلاوری ها و خاطرات دوران دفاع مقدس است.

آریایی خاطر نشان کرد: ما باید ناشنوایان را برای انجام کارهای هنری، علمی، فرهنگی و تفریحی تشویق کنیم تا آنها هم بتوانند از امکانات موجود استفاده لازم را ببرند.