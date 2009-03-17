جشن خودکفایی سیمان و فولاد کشور سال آینده برگزار می شود

علی اکبر محرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: علت اصلی موفقیت و خودکفایی در صنعت سیمان و فولاد مردم و بخش خصوصی بوده است.

وی با بیان اینکه فولاد و سیمان در هر کشور عناصر اصلی توسعه و رشد آن ملت است، تصریح کرد: با بهره برداری از طرح تولید سیمان زاوه تربت در فروردین ماه سال آینده با حضور رئیس جمهور جشن خودکفایی صنعت سیمان را برگزار خواهیم کرد.

محرابیان همچنین پیروزی در صنعت سیمان را با برنامه پیش بردن پروژه تلقی کرد و گفت: در طی 39 ماه بهره برداری از یک طرح سیمانی در کشور تحسین برانگیر است.

وی تصریح کرد: طرح هایی که شروع شده ظرفیت سیمان کشور را به 110 میلیون رسانده که 90 میلیون تن مصرف داخل کشور و در نهایت 20 میلیون تن باید به بیرون مرزها هدایت شود.

علی اکبر محرابیان افزود: با خودکفاشدن در صنعت سیمان یکی از وظایف ما باز کردن مرزها در پایانه های خروجی سیمان است.

وی با بیان اینکه برای کنترل بازار قیمت سیمان داخل کشور می توانیم ذخیره سازی انجام دهیم، گفت: کیفیت سیمان جمهوری اسلامی در کل دنیا جزو ممتازترین سیمانها محسوب می شود.



وزیر صنایع و معادن با اشاره به مطلب فوق ادامه داد: احتیاج مبرمی در تنوع سیمان در این و باید مصارف سیمان را در کشور گفت: سیمان باید به کمک خیلی از پروژه ها و همچنین در راهسازی به جای غیر مورد استفاده قرار گیرد.