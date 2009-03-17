فرصت سوزیهای فرهنگی در شیراز؛ مراسم روز جهانی شعر از شیراز رفت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مراسم روز جهانی شعر در شیراز در سال گذشته روز 26 اسفند ماه برگزار و طی آن از "جیوانی ام درمه" مترجم ایتالیایی مطرح اشعار حافظ تقدیر شد.

در سال گذشته برنامه های روز جهانی شعر از 26 اسفند شروع شد و تا یکم فروردین ماه نیز ادامه داشت و طی آن نشستهای مختلف علمی با محوریت شعر، تجلیل از شخصیتهای مهم و... در نظر گرفته شده بود اما آنچه طی برگزاری مراسم به وضوح به چشم می خورد صندلیهای خالی مسئولان و حتی ادب پروران این شهر بود تا جایی که آیت الله حائری شیرازی امام جمعه وقت شیراز از عدم استقبال مدعوین انتقاد کرد.

پس از این برنامه بنیاد فارس شناسی که دبیری این مراسم را بر عهده داشت، تصمیم گرفت به جای ایام اسفند و فروردین ماه زمان دیگری را جایگزین کند اما چندی پیش ریاست این بنیاد تغییر کرد که البته این دیدگاه نیز شکل گرفت که با این تغییرات و مدیریت بهتر مراسم، روز جهانی شعر در شیراز با رنگ و بویی بیشتر و بهتر عرضه شود.

امسال در حالیکه اصحاب فرهنگ در انتظار برگزاری مراسم بودند بنیاد فارس شناسی اعلام کرد که به دلیل زمان نامناسب برگزاری و عدم استقال از سوی مردم برنامه روز شعر به زمانی دیگر موکول شد.

این خبر در حالی اعلام می شود که پس از گذشت یکسال هنوز متولیان ادب و فرهنگ این شهر روز دیگری را برای برگزاری مراسم در نظر نگرفته و قصد دارند بعد از ایام نوروز جلساتی را برای تعیین زمانی دیگر تشکیل دهند.

معاون فرهنگی بنیاد فارس شناسی در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: روز جهانی شعر در ایران با ایام نوروز تقارن داشت و این مسئله باعث شد که طی برگزاری مراسم در سال گذشته استقبال کمی از این برنامه صورت گیرد.

عبدالرضا لطف اللهی افزود: از این رو تصمیم گرفته شد که این مراسم را بر اساس تقویم ملی به زمان دیگری موکول کنیم تا استقبال بهتری از مراسم صورت گیرد و برنامه نیز با کیفیت بهتری انجام شود.

دستگاه های فرهنگی استان باید رغبت نشان دهند

وی با اشاره به اینکه البته طی ایام برگزاری این مراسم مقارن سال گذشته برخی از دستگاه های متولی امر رغبت چندانی برای انجام این مراسم نداشتند و فقط مسئولان بنیاد فارس شناسی همواره کارها را پیگیری می کردند، افزود: بعد از ایام نوروز طی جلساتی که با اصحاب رسانه و سایر فرهنگیان شهر خواهیم داشت فرصت مناسبی را برای برگزاری این مراسم تعیین خواهیم کرد.

معاون فرهنگی بنیاد فارس شناسی تصریح کرد: در عین حال ما تمام برنامه ریزیهای خود را برای برنامه های دیگر که بنیاد متولی انجام آن است تهیه کرده ایم و پس از ایام نوروز عرضه خواهیم کرد.

به گزارش مهر، در اینکه مراسم روز جهانی شعر با نوروز در ایران مقارن است شکی نیست اما باید در نظر داشت مراسم روز جهانی را نمی توان در ایام غیر جهانی برگزار کرد و در عین حال می توان با مدیریت بهتر هم استقبال مطلوبی را سوی شهروندادن و حتی مسافران نوروزی داشت و هم اینکه با این برنامه ها شیراز را به عنوان شهر خلاق ادبی در سطح جهان معرفی کرد.

سال گذشته هرچند که این مراسم از استقبال کمی بهره برد اما حضور جیوانی درمه حافظ شناس برتر جهانی و انعکاس خبری آن در سطوح ملی و بین المللی داشته های ادبی و فرهنگی شیراز هرچه بیشتر معرفی شد، البته این مراسم تنها برنامه فرهنگی نبود که مورد کم توجهی و بی توجهی متولیان حوزه فرهنگ قرار گرفت و چندی پیش، اصحاب فرهنگ شیراز جشنواره جهانی قصه گویی را نیز از دست دادند.

جشنواره بین المللی قصه گویی قرار بود در سال های آتی نیز در شیراز برگزار شود اما در پی کم توجهی مسئولان استان فارس امسال در اصفهان برگزار شد تا شیراز هر روز از عنوان شهر فرهنگی خود فاصله بگیرد.

شیراز فقط مدعی عناوین فرهنگی است

رئیس انجمن شعر زنان شیراز در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: طی این مدت شیراز فقط به دنبال عناوینی چون شهر فرهنگی، شهر خلاق ادبی و... بوده اما حداقل در چند سال اخیر چندان خلاقیت ادبی در این شهر به چشم نمی خورد.

پروانه نجاتی افزود: برگزاری روز جهانی شهر در شیراز یکی از کارهای خلاقانه ای بود که می توانست ما را به یک دریای بزرگ متصل کند و با مدیریت بهتری می توانستیم مراسم را به پیش ببریم.

وی خاطرنشان کرد: هیچ اشکالی نداشت که همزمان با مراسم تحویل سال که در نقاط مختلف شهر برگزار می شد شاعران نیز طی محفلی مانند روز جهانی شهر سال نو را در شیراز تحویل می کردند و حتی می توانستند از پتانسیل مسافران نوروزی نیز با تبلیغات مناسب و اطلاع رسانی جذاب بهره ببریم تا مسافران سال تحویل را در شیراز با خاطره ای خوش داشته باشند.

رئیس انجمن شعر زنان شیراز در ادامه گفت: برگزاری این مراسم زحمت کمی برای برگزار کنندگان داشت بلکه با دعوت مناسبی از چندین تن از شعرا و ادب پروران و با مدیریت مناسب می توانستیم استقبال خوبی را از مراسم مشاهده کنیم.

به گزارش مهر، به هر حال امسال چنین مراسمی در شیراز برگزار نشد اما اگر این شهر مدعی شهر خلاق ادبی است باید آن را در صحنه عمل نیز به نمایش درآورد و در این بخش توجه متولیان فرهنگ نیز باید بیش از گذشته معطوف این بخش شود.