اعزام 18هزار نفر از آذربایجان شرقی به مناطق عملیاتی

سردار علی اکبر پورجمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود:60کاروان راهیان نور عهده دار جابجایی این تعداد زایر به مناطق عملیاتی دوران هشت ساله دفاع مقدس هستند.

وی با بیان اینکه اعزام زایران متقاضی از آذربایجان شرقی از سوم اسفندماه امسال آغاز شده است، تصریح کرد: طبق برنامه زمانبندی شده اعزام زایران این استان تا 15 فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

فرمانده سپاه عاشورا استقبال خوب جوانان از حضور در مناطق عملیاتی دوران جنگ را یادآور شد و اعلام کرد: 80درصد از زایران مناطق عملیاتی را جوانان دانشجو و دانش آموز تشکیل می دهند.

سردار پورجمشیدیان با اشاره به اینکه سقف سهمیه اعطایی به آذربایجان شرقی درساماندهی و اعزام زایران مناطق عملیاتی هنوز تحقق نیافته است، اظهار داشت: علاقمندان می توانند برای ثبت نام و حضور در کاروان های راهیان نور به پایگاه مقاومت بسیج محلات، بسیج دانش آموزی، بسیج دانشجویی و یا بسیج ادارات و کارخانجات مراجعه و اسم نویسی کنند.

به گفته وی سهمیه امسال زایران مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس برای اعزام از آذربایجان شرقی 20 هزار نفر است.

فرمانده سپاه عاشورا همچنین گفت: بزرگترین کاروان دانشجویی راهیان نور کشور با 700 دانشجو از دانشگاه تبریز عازم مناطق عملیاتی غرب و جنوب خواهند شد.