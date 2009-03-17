به گزارش خبرنگار مهر، نایبعلی رحیمی صبح سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات منابع طبیعی شهرستان بیله‌سوار اظهار داشت: برای موفقیت طرحهای اجرایی مشارکت و سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی ضروری است.

وی اضافه کرد: اگر این مشارکتها، دخالتها و سرمایه گذاریها نباشد، اجرای طرحهای توسعه ای باغات و جنگلهای استان آنگونه که مورد نظر و قابل تحقق است، حفظ، احیاء و توسعه نخواهد یافت.

مدیرکل منابع طبیعی استان با اشاره به حرکت استاندار اردبیل در راستای ایجاد جنبش وسیع باغداری در استان تاکید کرد: با تحقق این جنبش 150 هزار هکتار از اراضی شیب‌دار و مستعد استان به باغ تبدیل خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به کاشت بیش از 500 هزار اصله نهال در استان اردبیل طی هفته منابع طبیعی یادآور شد: کاشت درخت و توسعه فضای سبز استان در طول سال به تدریج ادامه خواهد یافت و ما به اجرای این طرحها تاکید می کنیم.

رحیمی در ادامه از جنگلکاری بیش از پنج هکتار از حاشیه رودخانه بالهارود در شهرستان بیله‌سوار خبر داد و تصریح کرد: اجرای این برنامه در سال آینده، جزو الویتهای این اداره کل خواهد بود.

وی ابراز داشت: همچنین تلاش خواهیم کرد حاشیه رودخانه ارس و تمام مناطق بدون پوشش گیاهی این دو رودخانه را درختکاری و جنگلکاری کنیم تا از نتایج اقتصادی و طبیعی آن همه اهالی استان بهره‌مند شوند.

مدیرکل منابع طبیعی استان با بیان اینکه 9 درصد از مراتع استان در شهرستان بیله‌سوار قرار دارد، افزود: با توجه به ظرفیتهای غنی دامداری باید با اجرای طرحهای مرتعداری، ظرفیت مراتع این شهرستان را افزایش دهیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای طرح خروج دام از مرتع این شهرستان متذکر شد: متاسفانه سالانه بیش از سه برابر ظرفیت مراتع، دام وارد مراتع بیله سوار می شود که امیدواریم با اجرای طرح تعادل دام و مرتع این معضل برطرف شود.

در این جلسه فرماندار بیله‌سوار نیز با تاکید بر توسعه جنگل و درختکاری در این شهرستان به استعداد خوب منطقه بیله‌سوار در زمینه تولید علوفه اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه زمینه مساعدی برای زراعت چوب و تامین علوفه در این شهرستان فراهم شده است.

نورعلی فصیحی با تاکید بر اینکه حاشیه بالهارود بهترین مکان برای جنگل‌کاری است، خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این امر حاشیه این رودخانه به قطب گردشگری مرزی تبدیل خواهد شد.