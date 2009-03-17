از راهیابی اولین سیاهپوست به کاخ سفید تا نسل کشی در غزه

* المپیک پکن

چین به عنوان میزبان بیست و نهمین بازی های المپیک در 2008 سال بسیار مهمی را پشت سر گذاشت. پکن بیش از هر زمان دیگر زیر ذره بین قرار گرفت اما نه آن طور که می خواست. مسائل امنیتی، آلودگی محیط زیست و بدتر از همه انتقاد از وضعیت حقوق بشر در چین، رقابت های المپیک را تحت الشعاع قرار داده بود.

* اختلاف پکن و اروپا

در پی دیدار نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و دالایی لاما رهبر بودائیان تبت ،‌ روابط میان چین و اروپا به تیرگی گرائید به طوری که مقامات پکن نشست سالیانه سران چین و اروپا را لغو کردند.

* تظاهرات در تایلند

در تایلند محاصره فرودگاه اصلی توسط تظاهرکنندگان باعث شد 300 هزار مسافر سرگردان شوند. معترضان که از اعضای حزب ائتلاف مردم برای دموکراسی بودند، معتقد بودند که تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق و متحدانش دارای یک برنامه پنهانی برای تغییر نظام حکومتی تایلند از پادشاهی به جمهوری هستند. سرانجام پس از ماه ها درگیری رهبر دموکرات ها، حزب مخالف به مقام نخست وزیری رسید.

* کناره گیری مشرف از قدرت

آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان شد. در حالی که در اوائل سال 2008 میلادی، پاکستان با کشته شدن خانم بی نظیر بوتو در یک شوک عظیم فرو رفت، همسرش توانست سمت ریاست این کشور را برعهده بگیرد.

دو حزب اصلی مخالف، حزب مردم و حزب مسلم لیگ (شاخه نواز)، دولت ائتلافی تشکیل دادند. اگرچه این دو حزب برای کنار زدن آقای مشرف با یکدیگر همکاری کردند، اما از آنجایی که با هم سابقه رقابت و اختلافات شدیدی داشتند و دارند، ائتلاف شکننده ای بین آنها به وجود آمد.

سرانجام یک ماه بعد از استعفای پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان برنامه استیضاح او توسط رهبران حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ - شاخه نواز، به رهبری نواز شریف نخست وزیر سابق، به راه انداخته شد. زرداری، رهبر حزب مردم که در ماه سپتامبر برنامه استیضاح را اعلام کرد از سوی نمایندگان پارلمان ملی و چهار مجمع ایالتی به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد.

* بمبئی ؛ هدف تروریستها

در ماه نوامبر در پی حمله مرگبار به دو هتل، یک ایستگاه مرکزی و یک مرکز یهودی در بمبئی تحت تصرف تروریستها قرار گرفت. این حملات روز 26 نوامبر آغاز شد که دستکم 170 کشته برجا گذاشت. هند اعضای لشگر طیبه را که در پاکستان مستقر هستند، مسئول این حملات اعلام کرد. اما رئیس جمهوری پاکستان گفت شواهد آشکاری وجود ندارد که نشان دهد این افراد مسلح از پاکستان بوده اند.

تنش میان پاکستان و هند را به حدی افزایش یافت که دو کشور با اعزام گسترده نیروهای خود در دو طرف مرز، تا آستانه جنگ دیگری پیش رفتند. سال 1387 برای هند از یک نظر دیگر هم تاریخی است. این کشور برای نخستین بار یک سفینه تحقیقاتی به سوی مدار کره ماه پرتاب کرد. این سفینه بدون سرنشین به نام چندرایان -1 که در داخل هند ساخته شده با موفقیت از پایگاه فضایی ساتیش داوان در جنوب این کشور به سوی مدار کره ماه پرتاب شد.

* ادامه حملات دزدان دریایی در سواحل سومالی

در یکسال گذشته دزدان دریایی سومالیایی به دهها کشتی در آبهای ساحلی سومالی حمله کردند و آنها را ربودند. آب های ساحلی سومالی بر سر راه مسیرهای کشتیرانی بین دریایی سرخ و اقیانوس هند است و دولت سومالی قادر به حفظ امنیت آب های ساحلی خود که 1800 مایل طول دارد، نیست.

سرانجام شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای خواستار مقابله با دزدان دریایی در آب های ساحلی سومالی شد. بر اساس این قطعنامه، کشورهایی که با دولت موقت سومالی توافقنامه امضا کرده اند می توانند تا شش ماه ناوگان دریایی خود را برای مقابله با دزدان دریایی به آب های سومالی اعزام کنند. این قطعنامه در حالی صادر شد که سازمان ملل متحد در حال گفتگوهایی برای برقراری صلح بین گروه های درگیر در سومالی است. در داخل سومالی، سال 2008 شاهد درگیری های شدید بین نیروهای اسلامگرا و دولت انتقالی به هواداری اتیوپی بوده است. آتش جنگ به جمهوری دموکراتیک کنگو نیز کشیده شد و سازمان ملل متحد 3000 نیروی حافظ صلح به آنجا اعزام کرد.

* آخرین سفر جرج بوش به عراق

جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای آخرین بار از عراق بازدید کرد، کشوری که کارنامه ریاست جمهوری او را شکل داد. در کنفرانس مطبوعاتی بوش با نوری المالکی، نخست وزیر عراق، خبرنگار عراقی در اعتراض به حضور نظامی آمریکا در عراق کفش های خود را به سوی رئیس جمهوری آمریکا پرتاب کرد. این خبرنگار قهرمان ملی شد.

یک ماه پیش از آن نیروهای آمریکایی کنترل استان انبار را به دولت عراق باز گرداندند. انبار که پایگاه اصلی شورشان و نیروهای وابسته به القاعده بوده است، اولین استان سنی نشین بود که به دولت شیعه عراق واگذار شد. در ماه نوامبر پیمان امنیتی برای خروج نیروهای آمریکایی تا سال 2011 میلادی توسط پارلمان عراق تصویب شد. نوری المالکی این پیمان را گامی تاریخی برشمرد.

* اسرائیل در انتظار کابینه جدید

در اسرائیل مسئله مهم جانشینی ایهود اولمرت نخست وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی بود که به اتهام فساد مالی استعفا داد. اتهامی که اولمرت آن را انکار می کند اما هر هفته تحت بازجویی قرار می گیرد. بنیامین نتانیاهو توانست با غلبه بر زیپی لیونی، وزیر خارجه که در روز چهارشنبه 17 سپتامبر در رای گیری برای انتخاب رهبر حزب کادیما، حزب حاکم وقت اسرائیل، پیروز شده بود، مسئول تشکیل کابینه اسرائیل شود.

* حمله وحشیانه به غزه و نسل کشی

اوضاع غزه با موانعی که اسرائیل برای دسترسی به منطقه ایجاد کرد، رو به وخامت گذاشت. ر‍ژیم صهیونیستی حملات خود را در اوائل زمستان آغاز و در تهاجمی 22 روزه مردم فلسطینی ساکن نوار غزه را به خاک و خون کشید.

این تهاجم در شب پیروزی باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا خاتمه یافت.

* نشست داووس

نشست سال جاری در داووس سی و نهمین نشست برگزار شده در این شهر کوهستانی بود و یافتن مرهمی بر زخمهای بی پایان ناشی از بحران اقتصادی جهان که در یکسال گذشته صدمات شدیدی را به اقتصاد اغلب کشورهای جهان وارد کرده، هدف اصلی نشست امسال بود. در مجمع امسال در مجموع دو هزار و 500 مقام رسمی و کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی در داووس گرد هم آمده بودند تا راهکارهای موجود برای حل مناقشات جهان را بررسی کنند. نشست امسال داووس در زیر سایه سنگین جنایات اخیر صهیونیستها در غزه که شهادت یک هزار و 330 انسان بیگناه از جمله 437 کودک را در برداشت برگزار شد.

* اوباما اولین رئیس جمهوری سیاهپوست آمریکا

باراک اوباما در حالی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه کنونی آمریکا از رقابت با وی کناره گیری کرد، در مواجهه با مک کین سناتور جمهوریخواه به پیروزی رسید و نام خود را در تاریخ ثبت کرد.

* نا آرامی ها در یونان

پس از کشته شدن یک نوجوان به ضرب گلوله پلیس یونان در شهر آتن در اوایل آخرین ماه سال ، چندین شهر دیگر این کشور دستخوش آشوب شد. این نا آرامی ها هشت روز به طول انجامید

* ورشکستگی بانک های آمریکایی و آغاز بحران

کاهش شدید قیمت مسکن در آمریکا و افزایش بی خانمان ها در این کشور موجب کاهش ارزش سهام شرکتها و صندوق های مسکن شد . تشدید بحران در بخش مسکن آمریکا دومین پدیده اقتصادی مهم بود. با استفاده از هر معیار و شاخصی ، بخش مسکن آمریکا عملکرد بسیار ضعیفی داشته است و قیمت مسکن برای سومین سال متوالی کاهش یافت . تعداد بی خانمان های آمریکایی رکورد جدیدی را ثبت کرد . کاهش قیمت مسکن موجب افت شدید پروژه های ساختمانی و کاهش شدید سرمایه گذاری در این بخش شد .

*طرح نجات 700 میلیارد دلاری برای کمک به بانک ها

- کنگره طرح نجات 700 میلیارد دلاری را تصویب کرد. هنری پاولسون وزیر دارایی آمریکا نخستین طرح 2 صفحه ای خود را برای نجات صنعت مالی آمریکا به کنگره ارائه کرد ولی توفیق چندانی در کسب موافقت نمایندگان کنگره نداشت . پاولسون سپس در طرح دیگری که جزییات آن را بیشتر ارائه کرد خواستار خرید دارایی های بد موسسات مالی شد ولی این مسئله نیز اتفاق نیفتاد . به جای آن ، وزارت دارایی آمریکا بخش زیادی از منابع مالی طرح نجات را صرف سرمایه گذاری مستقیم در بانکها و موسسات مالی کرد.

طی دو ماه نخست از اجرای طرح نجات ، بیش از 350 میلیارد دلار به بانکها ، بیمه ها و خودروسازان اختصاص یافت . اواخر دسامبر پاولسون خواستار اختصاص بخش دوم این طرح از سوی کنگره شد . علی رغم اقدامات انجام شده ، بحران اعتبارات در اقتصاد آمریکا همچنان لاینحل باقی مانده است .

*بحران به اقتصاد جهان کشیده شد

– به نظر می رسد هیچ کشوری از آثار منفی بحران مالی و اقتصادی جهان مصون نبوده است . آرژانتین صندوق های بازنشستگی را ملی اعلام کرد . ایسلندی ها شاهد ورشکستگی سه بانک بزرگ و کاهش شدید ارزش پول ملی خود بودند . ژاپن و بخش عمده ای از اروپا به رکود اقتصادی فرو رفت . صادرات چین طی ماه نوامبر به شدت کاهش یافت و به پایین ترین حد خود طی 7 سال اخیر رسید. با کاهش قیمت نفت به کمتر از 40 دلار، کشورهای نفتی نیز به شدت آسیب دیدند .

* سرما در اروپا

در پی بروز موج شدید سرما در مناطق جنوبی انگلستان و شمال فرانسه، علاوه بر توقف حمل ونقل و قطع برق بیش از یک میلیارد و 200 میلیون یورو به این دو کشور خسارت وارد شد.

* بحران گازی روسیه و اروپا

پس از چند ماه درگیری و کشمکش بر سر قیمت گاز فروشی روسیه به اوکراین و انتقال آن به اروپا، بالاخره پیش از انتخاب رئیس جمهوری جدید آمریکا ، مقامات روس و اوکراین در زمینه قیمت جدید گاز به توافق رسیدند. این کشمکش گازی جان دهها نفر را در کشورهای اروپای شرقی گرفت.

*سقوط قیمت نفت از 147 دلار به زیر 40 دلار

– قیمت جهانی نفت طی ماه ژوئیه به بیش از 147 دلار رسید و عادت های مردم آمریکا را تغییر داد. میزان مسافرتهای مردم آمریکا به پایین ترین حد طی 25 سال اخیر رسید . میزان مسافرتها در بزرگراههای این کشور 5 درصد کاهش یافت . ولی بحران مالی جهان موجب کاهش چشمگیر تقاضا و در نتیجه قیمت نفت شد . قیمت نفت از اوایل اکتبر تا اواخر نوامبر بیش از 50 درصد کاهش یافت.

* بحران به صنعت خودروسازی آمریکا رسید

- تا ماه نوامبر میزان فروش خودروسازان آمریکایی 16 درصد کاهش یافت . جنرال موتورز و کرایسلر خواستار دریافت سریع کمک های مالی دولت شدند . دولت بوش سرانجام در روزهای پایانی 2008 موافقت خود را با اعطای وام 4/17 میلیارد دلاری به شرکتهای خودروساز این کشور اعلام کرد .

* سفرهای رئیس جمهوری فرانسه به خاورمیانه

سارکوزی در راستای حل بحران های مربوط به خاورمیانه سفرهای بسیاری به منطقه انجام داد که دیدار سرزده وی از عراق و گفتگو با مقامات مصری از جمله مهمترین آنها به شمار می رود.