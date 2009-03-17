توان نظامی و هسته ای روسیه توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "دیمتری مدودف" که در دیدار سالانه رئیس جمهور با کارکنان وزارت دفاع روسیه سخن می گفت در ادامه افزود : تلاشها برای توسعه زیرساختهای نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) در کنار مرزهای روسیه ادامه دارد.

رئیس جمهور روسیه در ادامه افزود : توسعه ناتو، نیاز به مدرن سازی نیروهای مسلح ما و ارائه یک شکل مدرن جدید به آنها را ثابت می کند. ما بودجه لازم برای این مدرن سازی را داریم. مرحله اول این مدرن سازی بالا بردن سطح آمادگی نیروهای رزمی روسیه است و اولین قدم در این راه بالا بردن توان نیروهای استراتژیک هسته ای است. این نیروها باید توان برآورده کردن تمام نیازهای امنیتی روسیه را داشته باشند.

به گفته مدودف، مرحله دیگر در راه مدرن کردن ارتش روسیه، رساندن توان نیروهای نظامی این کشور به سطح آمادگی دائمی است.

بر اساس این گزارش، گفته می شود تجهیز و مدرن سازی گسترده ارتش روسیه از سال 2011 میلادی آغاز می شود.