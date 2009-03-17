بودجه شهرداری رشت به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمدرضا قاسمی عصر سه شنبه در جمع اعضای شورای این شهر اظهار داشت: از این مبلغ 61.5 درصد عمرانی و 38.5 درصد جاری است.

وی با اعلام اینکه ضریب تحقق بودجه شهرداری رشت صد درصد بوده است، افزود: میزان انحراف از بودجه به عدد صفر رسیده و مشکلی در این زمینه مانند سنوات گذشته که ضریب خطا 25 تا 30 درصد می رسید وجود ندارد.

رئیس شورای شهر رشت با اشاره به اصلاح بودجه سال 88 در بخشهای مختلف توسط کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد: بخش درآمدها در شش طبقه مورد اصلاح قرار گرفت که شامل عوارض عمومی و درآمد مستمر، بهای موسسات انتفاعی، کمک درون سازمانی، کمکهای شخصی و سازمانهای وابسته و ... که بر درآمدهای شهرداری تاثیرگذار است.

قاسمی همچنین بودجه پیشنهادی شهرداری رشت به شورا را 753میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از این مقدار 406 میلیارد ریال در بخش عمرانی و 313 میلیارد ریال در بخش اجرایی بوده است.