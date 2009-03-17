دکتر رضا دهقانپور با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته 15 پایگاه به تعداد پایگاههای اورژانس تهران اضافه شده است به خبرنگار مهر گفت: همزمان با شب چهارشنبه آخر سال علاوه بر آماده ‌باش 115 پایگاه اورژانس تهران تیمهای دیگری از حوزه‌ ها فراخوان شده و در میادین و مکانهای از قبل پیش بینی شده مستقر ‌شده اند.

وی همچنین از استقرار 5 دستگاه اتوبوس آمبولانس و 15 دستگاه موتور آمبولانس در شب چهارشنبه آخر سال خبر داد و افزود: نیروهای مرکز فوریتهای پزشکی آماده اند مصدومان احتمالی ناشی از حوادث این شب را به مراکز درمانی انتقال دهند.