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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۰

در شب چهارشنبه آخر سال/

تیم‌های فوریت‌های پزشکی در میادین شلوغ تهران مستقر شده‌اند

تیم‌های فوریت‌های پزشکی در میادین شلوغ تهران مستقر شده‌اند

رئیس اورژانس تهران از ایجاد پایگاههای اورژانس و استقرار تیم‌های فوریت‌های پزشکی در میادین و مکان‌های از قبل پیش‌‌بینی شده همزمان با شب چهارشنبه آخر سال خبر داد.

دکتر رضا دهقانپور با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته 15 پایگاه به تعداد پایگاههای اورژانس تهران اضافه شده است به خبرنگار مهر گفت: همزمان با شب چهارشنبه آخر سال علاوه بر آماده ‌باش 115 پایگاه اورژانس تهران تیمهای دیگری از حوزه‌ ها فراخوان شده و در میادین و مکانهای از قبل پیش بینی شده مستقر ‌شده اند.

وی همچنین از استقرار 5 دستگاه اتوبوس آمبولانس و 15 دستگاه موتور آمبولانس در شب چهارشنبه آخر سال خبر داد و افزود: نیروهای مرکز فوریتهای پزشکی آماده اند مصدومان احتمالی ناشی از حوادث این شب را به مراکز درمانی انتقال دهند.

کد مطلب 850701

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