به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا معصومی افزود: از مجموع 1179 مورد حادثه مربوط به شب چهارشنبه آخر سال گذشته 8/81 درصد مصدومان مرد و 2/18 درصد زن بودند.
به گفته رئیس اورژانس کشور، این میزان در سالهای 84 و 85 نیز تقریبا به همین تناسب بوده است.
وی با عنوان این مطلب که سال گذشته 5 درصد کل حوادث را سوختگی ها تشکیل می داد ادامه داد: از مجموع 61 هزار و 118 مورد سوختگی ثبت شده در کشور 1/59 درصد حادثه دیدگان مرد بودند.
معصومی تاکید کرد: بر اساس آخرین آمار موجود 2/72 درصد مصدومیتها در کشور برای مردان رخ می دهد و زنان قربانی 8/27 درصد از مصدومیتهای ثبت شده در کشور هستند.
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