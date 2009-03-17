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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۱۵

82 درصد مصدومان چهارشنبه‌سوری سال 86 مرد بودند

82 درصد مصدومان چهارشنبه‌سوری سال 86 مرد بودند

رئیس اورژانس کشور از سهم 8/81 درصدی مردان در حوادث مربوط به شب چهارشنبه آخر سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا معصومی افزود: از مجموع 1179 مورد حادثه مربوط به شب چهارشنبه آخر سال گذشته ‌8/81 درصد مصدومان مرد و 2/18 درصد زن بودند. 

به گفته رئیس اورژانس کشور، این میزان در سالهای 84 و 85 نیز تقریبا به همین تناسب بوده است.

وی با عنوان این مطلب که سال گذشته 5 درصد کل حوادث را سوختگی ‌ها تشکیل می ‌داد ادامه داد: از مجموع 61 هزار و 118 مورد سوختگی ثبت شده در کشور 1/59 درصد حادثه دیدگان مرد بودند.

معصومی تاکید کرد: بر اساس آخرین آمار موجود 2/72 درصد مصدومیتها در کشور برای مردان رخ می‌ دهد و زنان قربانی 8/27 درصد از مصدومیتهای ثبت شده در کشور هستند.

کد مطلب 850758

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