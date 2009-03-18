با تهدیدهای موشکی کره شمالی مقابله می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"تاکئو کاوامورا" اعلام کرد که کشورش ممکن است برای مقاله با تهدیدهای موشکی پیونگ یانگ موشک های رهگیر زمینی و دریایی خود را به مواضع دفاعی منتقل کرد و در صورت شلیک موشکهایی از سوی کره شمالی، آنها را ساقط کند.

وی گفت : کابینه تارو آسو نخست وزیر ژاپن هنوز باید در این باره تصمیم بگیرد.



وی در عین حال افزود: دولت با جدیت در حال بررسی این موضوع است.

این سخنگو که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت،اظهار داشت : انتظار هر سناریوی ممکنی از بحران مدیریت وجود دارد و ما تلاش کردیم تا صلح و امنیت مردم خود را تامین کرده و نگرانی های آنها را کاهش دهیم.