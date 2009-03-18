  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۴

سخنگوی دولت ژاپن:

با تهدیدهای موشکی کره شمالی مقابله می کنیم

با تهدیدهای موشکی کره شمالی مقابله می کنیم

سخنگوی دولت ژاپن از احتمال اتخاذ تدابیری برای مقابله با آنچه تهدیدهای موشکی کره شمالی توصیف کرد،خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"تاکئو کاوامورا" اعلام کرد که کشورش ممکن است برای مقاله با تهدیدهای موشکی پیونگ یانگ موشک های رهگیر زمینی و دریایی خود را به مواضع دفاعی منتقل کرد و در صورت شلیک موشکهایی از سوی کره شمالی، آنها را ساقط کند.

وی گفت : کابینه تارو آسو نخست وزیر ژاپن هنوز باید در این باره تصمیم بگیرد.

وی در عین حال افزود: دولت با جدیت در حال بررسی این موضوع است.

این سخنگو که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت،اظهار داشت : انتظار هر سناریوی ممکنی از بحران مدیریت وجود دارد و ما تلاش کردیم تا صلح و امنیت مردم خود را تامین کرده و نگرانی های آنها را کاهش دهیم.

کد مطلب 850902

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها