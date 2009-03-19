به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن سال قاره آسیا در سال 2002 در خصوص دیدار آتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل عربستان گفت:" من همیشه گفته‌ام که صعود به جام جهانی سازماندهی تیمی و تلاشی زیاد می خواهد. بازی ما مقابل عربستان بازی مرگ و زندگی است و باید از امتیاز میزبانی استفاده کنیم و پیروز این دیدار شویم".

وی با ابراز خرسندی از بازگشت دوباره به اردوی تیم ملی افزود: "من ثابت کرده‌ام هر وقت به تیم ملی دعوت شوم تمام تلاشم را انجام می دهم. این بار هم تمام انرژی خود را برای نتیجه گرفتن تیم ملی کشورم صرف خواهم کرد".

مهدوی کیا که با سایت "گل" گفتگو می کرد، با اشاره به اینکه نتوانسته دیدارهای اخیر تیم ملی ایران را از تلویزیون تماشا کند اما نتیجه‌ها را دنبال می کرده است، افزود: "به دلیل مشغله زیاد نتوانستم دیدارهای تیم ملی را تماشا کنم اما نتیجه‌ها را دنبال می کردم و شنیده‌ام که مهدی رحمتی سنگربان تیم ملی ستاره ایران در بازی‌های اخیر بوده است".

هافبک 31 ساله اینتراخت در حالی به تیم ملی دعوت شد که علی کریمی هم تیمی او در جام جهانی 2006 با وجود فشار رسانه‌های داخلی ایران به تیم ملی دعوت نشده است. وی در این خصوص گفت: "من و علی کریمی هر دو برای تیم ملی کشورمان زحمت کشیده‌ایم و امیدوارم بار دیگر بتوانیم با پیراهن ایران خاطرات خوب گذشته را تکرار کنیم".

مهدوی کیا در مورد علت دعوت نشدن علی کریمی، ستاره تیم ملی ایران افزود: "انتخاب بازیکنان تصمیم سرمربی تیم ملی است و من هم به آن احترام می گذارم. دلیل دعوت نشدن کریمی را باید از سرمربی تیم ملی سوال کنید نه من".