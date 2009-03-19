صنعت نفت نمادی از توانمندیهای علمی و صنعتی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام وزیر نفت آمده است: "امسال در بهار،‌ رایحه طیبه پیامبر اکرم (ص) حتی گلهای بهشتی را هم به تواضع وا داشته و مسلمانان قنوت سبز خود را به بلندای نگار رحمت گره می زنند و جهان دلپذیرترین چهره خود را به آنانی که در پی احسن الحال هستند، تقدیم می کند."

در این پیام تصریح شده است: " امسال 29 اسفند در تقارن با این ایام بزرگ است. "سالروز ملی شدن صنعت نفت" تبلوری از غرور ملی ما ایرانیان است. پس از سه دهه پرافتخار در آستانه چهارمین دهه انقلاب و دومین سده اکتشاف نفت در ایران، ملی شدن صنعت نفت را به عنوان یک حقیقت غیر قابل انکار در دفتر افتخارات ملت شریف ایران قرار می دهیم چرا که اکنون صنعت نفت تبلوری از مفاهیم خود باوری، خود شکوفایی و پیشرفت و نمادی از توانمندی های علمی و صنعتی ایران اسلامی است. توسعه ای که در سایه رشادت های شهدای معزز و ایثارگران انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و زحمات بی دریغ کارکنان و متخصصان سخت کوش این صنعت ایجاد شده و اکنون تکیه گاه محکمی برای اقتصاد و صنعت کشور است."

براساس این پیام، بهره برداری از خط لوله سراسری پنجم و ششم گاز و بهره برداری از پنج فاز پارس جنوبی ( 6-7-8-9-10) علی رغم فراز و فرودهای محیط بین الملل نمونه ای از همت والای کارکنان صنعت نفت است.

وزیر نفت در پایان این پیام خاطرنشان کرده است: "به عنوان یک خدمتگزار از زحمات صادقانه، هوشمندانه و ایثارگرانه شما خانواده بزرگ صنعت نفت در تولید نفت و گاز و تامین امنیت انرژی کشورمان در فصول سرد و گرم سال 1387 در تمامی نقاط سرزمین پهناورمان و همچنین حفظ سهم صادرات در بازارهای جهانی قدردانی و سپاسگزاری می کنم."