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۳۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۴

حضور محسن رضایی و آیت الله احمد خاتمی در کاروانهای راهیان نور

خبرگزاری مهر - گروه استانها: محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت، آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه تهران و علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی به جمع کاروانهای راهیان نور پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ علی آبادی روز جمعه با حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس استان خوزستان حضور یافت و در جمع کاروانهای راهیان نور انس با فرهنگ جهاد و شهادت را یک توفیق بزرگ دانست و یادآور شد: شهدا قهرمانان واقعی هستند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصمیم گرفتیم آغاز سال نو را در شلمچه و در جمع زائران سرزمین نور برگزار کنیم.

همچنین دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سپاه پاسداران در دوران حماسه دفاع مقدس نیز به جمع کاروان های راهیان نور پیوست.

حجت الاسلام سید احمد خاتمی امام جمعه تهران و از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس، استاندار مازندران و سردار علی فضلی فرمانده سپاه سید الشهدا تهران نیز به جمع کاروان های راهیان نور پیوسته و به مقام شامخ شهدای حماسه دفاع مقدس در یادمان های دفاع مقدس ادای احترام کردند.

کد مطلب 851347

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