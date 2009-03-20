حضور محسن رضایی و آیت الله احمد خاتمی در کاروانهای راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر،‌ علی آبادی روز جمعه با حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس استان خوزستان حضور یافت و در جمع کاروانهای راهیان نور انس با فرهنگ جهاد و شهادت را یک توفیق بزرگ دانست و یادآور شد: شهدا قهرمانان واقعی هستند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصمیم گرفتیم آغاز سال نو را در شلمچه و در جمع زائران سرزمین نور برگزار کنیم.

همچنین دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سپاه پاسداران در دوران حماسه دفاع مقدس نیز به جمع کاروان های راهیان نور پیوست.

حجت الاسلام سید احمد خاتمی امام جمعه تهران و از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس، استاندار مازندران و سردار علی فضلی فرمانده سپاه سید الشهدا تهران نیز به جمع کاروان های راهیان نور پیوسته و به مقام شامخ شهدای حماسه دفاع مقدس در یادمان های دفاع مقدس ادای احترام کردند.