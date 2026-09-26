مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید «حسین ظریفی» در گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی خلیلآبادی صبح شنبه در اجتماع پایانی مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید ظریفی در شهرستان گناباد اظهار کرد: شهید ظریفی نمونهای از فرماندهانی بود که عمر خود را وقف انقلاب، امنیت و خدمت به مردم کرد و یاد و نام او در میان مردم و همرزمانش ماندگار خواهد بود.
همرزم فرمانده شهید قرارگاه عملیاتی شهید سجاد شهرستان سراوان با بیان اینکه هزاران نفر از مردم سیستان و بلوچستان در پی شهادت شهید ظریفی ابراز تسلیت و همدردی کردند، افزود: مردم این استان از او بهعنوان ضامن امنیت و معیشت و همچون عموی خود یاد کردند. مردم این منطقه داغ از دست دادن شهید ظریفی را به سختی تحمل میکنند.
وی با اشاره به اینکه شهید ظریفی از دوران مدرسه روحیه انقلابی داشت و در جریان پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس، حضور در تیپ ویژه شهدا و آزادسازی کردستان نقشآفرینی داشته است، خاطرنشان کرد: بسیاری از دستاوردهای آن دوران، مرهون تلاش و مجاهدت چنین نیروهایی است.
خلیل آبادی به دغدغه شهید ظریفی نسبت به معیشت مردم اشاره کرد و افزود: شهید ظریفی دغدغه جدی نسبت به زندگی و معیشت مردم داشت و در این زمینه از شهید شوشتری پیروی میکرد.
همرزم فرمانده شهید قرارگاه عملیاتی شهید سجاد شهرستان سراوان تصریح کرد: شهید ظریفی همواره تلاش میکرد تا در کنار تأمین امنیت، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم منطقه را نیز مورد توجه قرار دهد.
وی به تشریح نقش این شهید در حوادث و ناآرامیهای مشهد اشاره و تصریح کرد: شهید ظریفی در جریان اغتشاشات مشهد، مردانه در میدان حضور پیدا کرد و با طراحی و اجرای برنامههای مختلف برای مدیریت اوضاع تلاش کرد و در نهایت نیز اقدامات انجامشده به نتایج خوبی منجر شد.
خلیلآبادی افزود: پس از حوادث مشهد و با توجه به ناامنیهای ایجادشده در سیستان، فرماندهی کل قوا و مجموعه سپاه به این نتیجه رسیدند که سپاه باید در این منطقه ورود جدیتری داشته باشد و شهید ظریفی از نخستین افرادی بود که به صورت داوطلبانه برای حضور در این منطقه اعلام آمادگی و اعزام شد.
همرزم فرمانده شهید قرارگاه عملیاتی شهید سجاد شهرستان سراوان با بیان اینکه حاج حسین ظریفی از همان ابتدا روحیه و ویژگیهای یک شهید را در خود داشت، تاکید کرد: شهدا انتخابشده و برگزیده هستند و تا کسی شهید نباشد، شهید نمیشود.
وی با اشاره به اینکه خراسان، نقش بزرگی در جبهههای دفاع مقدس داشته است خاطرنشان کرد: گناباد در دوران دفاع مقدس، فرماندهان بزرگی را در جبههها داشت و امروز نیز نیروهای ارزشمندی از این منطقه در عرصههای مختلف حضور دارند.
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