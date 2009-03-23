  1. بین الملل
  2. سایر
۳ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۱۱

سازمان ملل متحد:

حمله اسرائیل به نوار غزه جنایت جنگی بود

حمله اسرائیل به نوار غزه جنایت جنگی بود

سازمان ملل متحد امروز در گزارشی تاکید کرد که دلایلی برای اثبات اینکه جنگ 22 روزه اخیر رژیم اسرائیل به نوار غزه جنایت جنگی بود، وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این گزارش که"ریچارد فالک" کارشناس سازمان ملل متحد در سرزمینهای فلسطینی تهیه کرده و به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده،خاطر نشان شده است : بر اساس شواهد ابتدایی که در دست بود دلایلی برای این نتیجه گیری وجود دارد که بگوییم حمله به غزه جنایت جنگی بود. حملات نیروهای اسرائیلی در غزه به مناطق پر جمعیت انجام می شد. 

به گزارش مهر، شدت جنایات رژیم صهیونیستی در حملات 22 روزه به غزه تا حدی بوده که اغلب کشورها و حتی حامیان این رژیم جعلی را به واکنش وادار کرده و آنها به وحشیانه بودن اقدامات صهیونیستها در غزه اعتراف کرده اند.

برای مثال وزیر دادگستری اسبق آمریکا که کشورش از حامیان همیشگی رژیم صهیونیستی به شمار می رود، اعتراف کرد که این رژیم در جنگ 22 روزه اخیر علیه نوار غزه مرتکب جنایات جنگی شد.

از سوی دیگر، فرانسوا اوتار بنیانگذار دادگاه ملتهای بین المللی اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را غیرانسانی و جنایتکارانه توصیف کرد.

در حملات 22 روزه رژیم صهیونیستی به نوار غزه بیش از 1300 فلسطینی شهید و بیش از 5300 نفر دیگر زخمی و هزاران واحد مسکونی تخریب شد.

کد مطلب 851799

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها