حمله اسرائیل به نوار غزه جنایت جنگی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این گزارش که"ریچارد فالک" کارشناس سازمان ملل متحد در سرزمینهای فلسطینی تهیه کرده و به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده،خاطر نشان شده است : بر اساس شواهد ابتدایی که در دست بود دلایلی برای این نتیجه گیری وجود دارد که بگوییم حمله به غزه جنایت جنگی بود. حملات نیروهای اسرائیلی در غزه به مناطق پر جمعیت انجام می شد.

به گزارش مهر، شدت جنایات رژیم صهیونیستی در حملات 22 روزه به غزه تا حدی بوده که اغلب کشورها و حتی حامیان این رژیم جعلی را به واکنش وادار کرده و آنها به وحشیانه بودن اقدامات صهیونیستها در غزه اعتراف کرده اند.

برای مثال وزیر دادگستری اسبق آمریکا که کشورش از حامیان همیشگی رژیم صهیونیستی به شمار می رود، اعتراف کرد که این رژیم در جنگ 22 روزه اخیر علیه نوار غزه مرتکب جنایات جنگی شد.

از سوی دیگر، فرانسوا اوتار بنیانگذار دادگاه ملتهای بین المللی اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را غیرانسانی و جنایتکارانه توصیف کرد.

در حملات 22 روزه رژیم صهیونیستی به نوار غزه بیش از 1300 فلسطینی شهید و بیش از 5300 نفر دیگر زخمی و هزاران واحد مسکونی تخریب شد.