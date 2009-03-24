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۴ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۵۳

415 گیلانی هر هفته به زیارت عتبات عالیات عراق اعزام می‌شوند

415 گیلانی هر هفته به زیارت عتبات عالیات عراق اعزام می‌شوند

رشت ـ خبرگزاری مهر: مدیرحج و زیارت استان گیلان گفت: هر هفته 415 نفر از این استان با 38 دستگاه اتوبوس به زیارت عتبات عالیات در عراق اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در صومعه سرا، حسن یگانه عصر امروز سه شنبه در جمع زائران صومعه سرایی اعلام کرد: اعزام زائران از طریق هوایی به دلیل نبود امنیت تا اطلاع بعدی انجام نمی شود.

وی عنوان کرد: مرحله دوم ثبت نام اینترنتی سفر به عتبات عالیات در عراق برای اعزام در ماههای تیر و مرداد امسال از 15 فروردین در دفاتر زیارتی شهرهای گیلان انجام می شود.

مدیر حج و زیارت گیلان همچنین درباره مرحله اول اعزام زائران به حج عمره نیز گفت: در مرحله اول اعزام زائران به حج عمره که از اسفند 87 آغاز شده و تا 25 خرداد ادامه دارد 12 هزار نفر در قالب 98 کاروان با 49 پرواز به حج عمره مشرف می شوند.

یگانه در ادامه با اشاره به اینکه مرحله دوم اعزام حج عمره در سال 88 در ماههای تیر و مرداد انجام می گیرد یادآور شد: زائرانی که سال گذشته برای حج عمره در بانک ملت ثبت نام کرده اند در قرعه کشی مرحله اول اولویتهای یک تا 10 هستند و می توانند برای اعزام حج عمره در سال جاری و تکمیل پرونده به دفاتر زیارتی شهرستانهای استان گیلان مراجعه کنند.

کد مطلب 851962

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