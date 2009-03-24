به گزارش خبرنگار مهر در صومعه سرا، حسن یگانه عصر امروز سه شنبه در جمع زائران صومعه سرایی اعلام کرد: اعزام زائران از طریق هوایی به دلیل نبود امنیت تا اطلاع بعدی انجام نمی شود.

وی عنوان کرد: مرحله دوم ثبت نام اینترنتی سفر به عتبات عالیات در عراق برای اعزام در ماههای تیر و مرداد امسال از 15 فروردین در دفاتر زیارتی شهرهای گیلان انجام می شود.

مدیر حج و زیارت گیلان همچنین درباره مرحله اول اعزام زائران به حج عمره نیز گفت: در مرحله اول اعزام زائران به حج عمره که از اسفند 87 آغاز شده و تا 25 خرداد ادامه دارد 12 هزار نفر در قالب 98 کاروان با 49 پرواز به حج عمره مشرف می شوند.

یگانه در ادامه با اشاره به اینکه مرحله دوم اعزام حج عمره در سال 88 در ماههای تیر و مرداد انجام می گیرد یادآور شد: زائرانی که سال گذشته برای حج عمره در بانک ملت ثبت نام کرده اند در قرعه کشی مرحله اول اولویتهای یک تا 10 هستند و می توانند برای اعزام حج عمره در سال جاری و تکمیل پرونده به دفاتر زیارتی شهرستانهای استان گیلان مراجعه کنند.