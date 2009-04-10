اخطار فیفا به فدراسیون فوتبال/ برخورد با متخلفان دیدار ایران - عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال حوادثی که در حاشیه دیدار ایران - عربستان رخ داد، ناظر مسابقه گزارشی از تخلف تماشاگران ایرانی را به فدراسیون جهانی فوتبال ارائه می کند که در ادامه منجر به ارسال اخطاریه فیفا به فدراسیون فوتبال کشورمان شده است.

مهدی تاج در این خصوص گفت: در دقایق پایانی مسابقه ایران - عربستان تعدادی از تماشاگران اقدام به پرتاب بطری و مواد محترقه به زمین مسابقه کردند که در گزارش ناظر بدان اشاره شده است.

وی با تاکید بر الزام فدراسیون فوتبال بر اجرای دستورات فیفا خاطر نشان کرد: فدراسیون جهانی در نامه خود به فدراسیون فوتبال به بندی اشاره کرده است که تخلفات تماشاگران می تواند منجر به اعمال محرومیت برای آنها شود.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه فدراسیون فوتبال این حرکت را تقبیح می کند، افزود: ما در ماه‌های گذشته 25 بازی را بدون مشکل برگزار کردیم و در این مسابقه که با حضور بیش از 100 هزار تماشاگر چنین حرکتی غیرمنتظره نبوده است.

تاج در ادامه به برخورد فدراسیون فوتبال با افراد متخلف و معرفی آنها به مراجع قضایی اشاره و ابراز امیدواری کرد که در این رابطه محرومیتی گریبانگیر فوتبال ایران نشود.