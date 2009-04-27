اختلافات شیعه و سنی را باید به موزه تاریخ سپرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی التوافق، محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر در نوزدهمین دوره همایش مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که از دیروز یکشنبه در شارجه آغاز شد، اظهار داشت: اسلام از 14 قرن پیش، کسی را مجبور به اسلام آوردن نمی کند، زیرا اجبار در اسلام تعداد منافقان در جامعه اسلامی را افزایش می دهد، ما که نیاز به منافق نداریم بلکه می خواهیم افراد صالح را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه بیشتر مساجد مسلمانان اعم از سنی و شیعه جدای از یکدیگر است و هر کدام در مساجد خود نماز می خوانند، تصریح کرد: تصمیم داریم مسجدی در مصر ساخته شود بی آنکه مذهب سنی و شیعه را در نظر بگیرد و تمامی مسلمانان در آن نماز بخوانند و هیچ مشکلی برای شیعیان ایجاد نشود. جدایی میان مساجد شیعه و سنی مسئله ای است که هیچ پایه و اساسی در دین ندارد.

وزیر اوقاف مصر در ادامه یادآورشد: اختلاف میان شیعه و سنی را باید در موزه های تاریخی گذاشت، چرا که این اختلاف سیاسی است و پس از وفات حضرت محمد (ص) به دنبال انتخاب خلیفه ایجاد شده و به دین و فرایض دینی ارتباطی ندارد.

زقزوق با بیان اینکه هیچ فرقی میان شیعه و سنی وجود ندارد، افزود: همانگونه که شیعیان دوستداران اهل بیت رسول خدا هستند، مصریها نیز بیشترین مردمی هستند که به آنها عشق می ورزند، آنها شیعه نیستند بلکه سنی هستند که دوستدار اهل بیت هستند.

وی با اشاره به اینکه اندیشمندان و علما باید زمینه های رشد و شکوفایی مسلمانان را فراهم کنند، گفت: تمامی مساجد مصر زیر نظر وزارت اوقاف این کشور قرار دارند. مساجد شیعیان این کشور نیز زیر نظر وزارت اوقاف هستند. همچنین تلاش می کنیم مسجد حضرت زینب (س) را به 7 هزار متر مربع توسعه دهیم زیرا دوستی اهل بیت در قلبهای ما نهفته است، حال آنکه ملت مصر سنی هستند و نه شیعه.

وزیر اوقاف مصر در حالی این سخنان را بیان کرد که روزنامه های مصری ایرانیها و شیعیان مورد هجوم قرار دادند. از این رو از همه مؤسسات دینی و مجامع فقهی خواست با آزادی بیان، جهاد، قبول دیگران به منظور تقریب مذاهب اسلامی سکوت کنند زیرا شریعت اسلام برای هر زمان و هر مکانی مناسب است و باید به منظور رشد زندگی خود از تعالیم آن بهره مند شد.

نوزدهمین دوره همایش مجمع فقه اسلامی با عنوان "حقوق بشر در محیط زیست مناسب و سالم" از 26 تا 30 آوریل (6 تا 10 اردیبهشت) در شارجه امارات برگزار می‌شود.