همه اتوبوسهای گاز سوز کرمان از سیستم خارج شدند!

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، یکی از اهداف مهم دولت در راستای کنترل میزان سوخت مصرفی به وسیله خودرو های شخصی گسترش سیستم حمل و نقل عمومی در شهرهای مختلف کشور است و در کنار افزایش تعداد اتوبوسهای حمل و نقل شهری استفاده سوخت گازی برای این خودرو ها در راستای کاهش آلاینده گی هوا به صورت جدی مد نظر مسئولان قرار گرفته است که این مسئله در بسیاری از شهرهای کشور با جدیت دنبال شده است.

در همین راستا سازمان اتوبوسرانی کرمان نیز طی سالهاتی اخیر اقدام به خرید 26 دستگاه اتوبوس مسافربری درون شهری گاز سوز کرد که متاسفانه به دلیل کیفیت پایین موتورهای گاز سوز این خودروها تنها یک دستگاه از این مجموعه در حال حاضر در سطح شهر کرمان فعال می باشد.

یکی از بزرگترین مشکلات این اتوبوسها عدم ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات این خودروهاست به طوریکه با وجود نزدیک شدن به پایان زمان گارانتی این اتوبوس ها به دلیل نقص فنی مکرر و عدم تامین قطعات به ناچار تصمیم به استرداد این تعداد اتوبوس گاز سوز به شرکت تولید کننده گرفته است.

این در حالی است سازمان اتوبوسرانی کرمان با میلیونها تومان بدهی که از سالهای گذشته دارد نیاز به توجه ویژه دارد.

اتوبوسرانی کرمان تنها راه حل موجود را توقف این خودروها در محل نمایندگی ایران خودرو دیزل در کرمان دیده است و از امروز تعدادی از این اتوبوسها را به این محل منتقل کرده است این درحالی است تعدادی دیگر نیز از قبل در این محل به دلیل تعمیرات متوقف شده اند.

عدم افزایش نرخ بلیت اتوبوس از پنج سال گذشته نیز موجب شده است مشکلات مالی این سازمان تشدید شود، درحالیکه نرخ واقعی جابجایی مسافر در کرمان 142 تومان است و قیمت بلیت در کرمان همچنان پس از این مدت 25 تومان باقی مانده است در حالیکه با وجود تورم موجود و افزایش قیمت قطعات استهلاکی خودرو ها و سایر هزینه های موجود مشکلات مالی اتوبوسرانی افزایش یافته است.

با وجود اقداماتی که در سالهای اخیر در زمینه ترمیم وضعیت این سازمان انجام شده است اما به نظر می رسد باید اقدامات موثرتری در خصوص زمانبندی دقیق ایستگاههای مختلف انجام شود و مسیرهای دیگری نیز به گستره خدمات رسانی این سازمان افزوده شود اما وضعیت ساختار شهری بخصوص و خیابانهای کم عرض کرمان اجازه افزایش تعداد اتوبوس و یا استفاده از اتوبوسهای با ظرفیت بالاتر را نمی دهد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه در گفتگو با مهر در زمینه اتوبوسهای گاز سوز می گوید: در راستای گسترش ناوگان اتوبوسرانی کرمان همزمان با سراسر کشور 10 دستگاه اتوبوس بنز دیزل که موتور های آنها به گاز سوز تبدیل شده بود تحویل اتوبوسرانی کرمان شد که هزینه تمام این دستگاهها پرداخت شد اما به دلیل مشکل موجود در سیستم موتور مدت کوتاهی کار کردند و بعد از مدتی با مشکلات اساسی در سیستم موتور روبرو شدند.

یدالله عرب نژاد با اشاره به کیفیت پایین موتورهای اتوبوسهای گاز سوز افزود: با اینکه اتاق ها و صندلی های این اتوبوسها نو و دست نخورده باقی مانده است به دلیل نقص فنی موتور و عدم تامین قطعات بلا استفاده مانده اند.

وی اضافه کرد: نمایندگی ایران خودرو دیزل در کرمان نهایت همکاری را با ما کرده است اما این خودرو ها مشکل اساسی دارند و این مشکل در کرمان رفع نمی شود.

عرب نژاد گفت: 16 دستگاه اتوبوس اسکانیا پایه گاز سوز نیز تحویل اتوبوسرانی کرمان شده است که این دستگاهها نیز با مشکل فنی مواجه هستند و همیشه با مشکل تامین قطعات و تعمیر مواجه هستند و در حال حاضر تنها یک دستگاه درحال کار است.

وی گفت: قیمت این اتوبوسها از 100 تا 120 میلیون تومان می باشد که با توجه به یارانه اختصاص یافته هزینه این اتوبوسها پرداخت شده است.

عرب نژاد افزود: این اتوبوسها کارایی ندارند و عملا تنها آمار تعداد اتوبوسهای سازمان را افزایش داده اند و به دلیل مشکلات موجود تصمیم به استرداد این خودرو ها گرفته ایم که یا تعمیر اساسی شوند و یا با خودرو های دیگر تعویض شوند.

وی در خصوص درآمد سازمان اتوبوسرانی کرمان گفت: قیمت بلیط اتوبوس در کرمان 5 سال است ثابت مانده و افزایش نیافته است در حالیکه اگر هر ساله نرخ بلیط 0.5 درصد افزایش می یافت امروز بسیاری از مشکلات اتوبوسرانی کرمان برطرف شده بود.

وی ادامه داد: این درحالی است که قیمت تمام شده قطعات اتوبوسها و ارائه خدمات به مسافران افزایش یافته است اما درآمد از محل فروش بلیط ثابت بوده است.

عرب نژاد گفت: طبق محاسبات صورت گرفته بهای تمام شده هر سفر دورن شهری با اتوبوس در سال جاری 145 تومان می باشد اما قیمت بلیط 25 تومان در نظر گرفته دشده است یعنی یک سوم قیمت اصلی را در حال حاضر دریافت می کنیم.

وی افزود: بودجه اتوبوسرانی در سال جاری 6 میلیارد و 200 میلیون تومان است که از این میزان یک سوم شهرداری، یک سوم از محل فروش بلیط و بقیه نیز باید توسط دولت پرداخت شود.

وی در خصوص بدهی های اتوبوسرانی کرمان گفت: بدهی اتوبوسرانی کرمان در آبان ماه سال 86 نزدیک به 3 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است که هم اکنون حدود 2 میلیارد تومان برآورد می شود.

مسئول نمایندگی ایران خودرو دیزل در کرمان نیز در زمینه مشکل اتوبوسهای گاز سوز کرمان می گوید: این تعداد اتوبوس توسط سازمان اتوبوسرانی خریداری شده است که طبق روال برای بهینه سازی مصرف سوخت گاز سوز بوده اند.

محمد علی صفری افزود: کلیه خودرو های چه ایرانی و چه خارجی پس از مدتی کار احتیاج به تعمیر دارند این دستگاهها نیز دارای گارانتی 2 ساله می باشند که شامل 150 هزار کیلومتر می باشد.

وی افزود: این خودرو ها در دو سال گذشته به شرکت ایران خودرو دیزل مراجعه و خدمات فنی را دریافت کرده اند و ما نیز طبق روال کلیه خدمات را ارائه داده ایم.

وی گفت: در حال حاضر نیز تعدادی از این اتوبوسها در نمایندگی متوقف است.

وی افزود: تعدادی اتوبوس اسکانیا پایه گاز سوز نیز وجود دارد که یک سری ایرادات دارند که قطعات آنها را به شرکت مربوطه سفارش داده شده است که در صورت تامین تعمیر می شوند.

مسئول نمایندگی ایران خودرو دیزل در کرمان گفت: این اتوبوسها عملا چندین هزار کیلومتر کار کرده اند و از زمان گارانتی آنها نیز گذشته و نمی توان نسبت به تعویض اتوبوسهای گاز سوز کار کرده با اتوبوس دیگر اقدام کرد.