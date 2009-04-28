رصد دورترین نقطه جهان/ بزرگداشت گالیله از نوع ایتالیایی!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان ایتالیایی با کمک تلسکوپ ملی گالیگه در جزایر قناری توانستند اولین علائم نوری مربوط به این لامپ گامایی را که تاکنون هرگز ثبت نشده بود با رقم 1/8 در مقیاس تغییر مکان سرخ رصد کنند.

این جرم آسمانی در ابتدای شکل گیری جهان و زمانی که تنها 600 میلیون سال از واقعه "بیگ بنگ" می گذشته منفجر شده است.

براساس گزارش آنسا، این لامپ گامایی در فاصله بیش از 13 میلیارد سال نوری از زمین قرار دارد و دورترین جرم آسمانی است که تاکنون رصد شده است.

به گفته این ستاره شناسان با این کشف مهم، تلسکوپ ملی گالیکه به بهترین شکل توانست چهارصدمین سال اولین رصدهای آسمان را جشن بگیرد. در سال 1609 گالیله، منجم ایتالیایی با اختراع اولین تلسکوپ نوری مدرن دنیا موفق شد آسمان را رصد کند. به همین مناسبت سال 2009 به عنوان سال نجوم معرفی شده است.