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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۲۰

سخنگوی دولت عراق :

زمان عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق تمدید نخواهد شد

زمان عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق تمدید نخواهد شد

دولت نوری المالکی تمدید زمان عقب نشینی نظامیان آمریکایی را از عراق بعید دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شباب العراق، " علی الدباغ " سخنگوی دولت عراق با بعید دانستن تمدید زمان عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق تاکید کرد : عراق متعهد به جدول زمانبندی عقب نشینی است که در توافقنامه دوجانبه امنیتی بین بغداد و واشنگتن ذکر شده است.

توافقنامه دوجانبه بین بغداد و واشنگتن از ژانویه گذشته به مرحله اجرا در آمده که از جمله مفاد آن آغاز عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهرهای عراق از ژوئن آتی تا پایان سال 2011 است.

سخنگوی دولت عراق با صدور بیانیه ای خاطر نشان کرد : تمدید تاریخ عقب نشینی نظامیان آمریکایی ممکن نیست.

این درحالی است که با توجه به شدت درگیری ها و وقوع انفجارهای اخیر در عراق ، برخی تحلیلگران ناآرامی های اخیر را زمینه ای برای بهانه تراشی واشنگتن برای ماندن بیشتر در عراق ارزیابی کردند.

کد مطلب 871985

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