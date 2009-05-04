13 خانه عالم در شهرستان قاین به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت‌ الاسلام هادی نبئی صبح دوشنبه در بازدید از خانه‌ های عالم روستایی این شهرستان گفت: با توجه به اهتمام ویژه دولت نسبت به اجرای زیرساختهای فرهنگی به خصوص در مناطق محروم، عملیات ساخت خانه‌ های عالم در روستاهای بالای 150 خانوار شهرستان قاین با رشد قابل ملاحظه ‌ای نسبت به گذشته در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه 13خانه عالم در بخشهای مرکزی، آرین شهر و زهان به زودی افتتاح می ‌شود، خاطرنشان کرد: کار ساخت خانه ‌های عالم در روستاهای تیغاب، تیغدر، ورزگ و برکوک نیز 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا یک ماه آینده به بهره ‌برداری خواهند رسید.

وی از فرماندار قاینات، بخشداران منطقه، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی و مدیرکل امور روستایی استانداری به خاطر پیگیری در ساخت و تجهیز خانه ‌های عالم این منطقه قدردانی کرد.

حجت الاسلام نبئی از برگزاری مراسم کلنگ ‌زنی خانه عالم شهرک هاشمیه قاین خبر داد و افزود: این خانه عالم با پیگیری ‌های اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قاین و بخشدار آرین شهر احداث خواهد شد.

وی نقش روحانیان را در برآوردن نیازهای روحی و معنوی مردم در روستاها، بسیار سازنده خواند و از روحانیون خواست با اجرای برنامه های متنوع، نسبت به جذب قشر جوان و نوجوان فعالیت بیشتری انجام دهند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قاین عنوان کرد: امروز دشمنان قسم خورده انقلاب دست به دست هم داده اند تا با شیوه های مختلف، جلوی پیشرفت ارزشهای دینی را بگیرند و ما باید تلاش کنیم با اجرای طرحهای سازنده، جلوی این توطئه ها را گرفته و مانع نفوذ فرهنگهای بیگانه به جامعه اسلامی شویم.