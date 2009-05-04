اینترنت هم خاموش می شود!/ آسیبهای اینترنت به محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت علمی نیوساینتیست طی گزارشی جالب به بررسی جنبه های فراموش شده اینترنت پرداخته است و به پاسخ به سئوالاتی در رابطه با این جنبه ها اقدام کرده که قسمت دوم این سوالات به این شرح است:

آیا اینترنت تحت تاثیر بحران اقتصادی است؟

اولین آثار رکود دیجیتال درست پس از اعلام رکود بازارها در آمریکا مشاهده شد. همچنین تا قبل از سال 2006 ترافیک جهانی اینترنت سالانه و به صورت ثابتی دو برابر می شد که این سیر طی سالهای اخیر رو به افول گذاشته است و در حال حاضر تقریبا به نیمی از سطح ترافیک سال 2006 رسیده است.

این کاهش تعداد از میزان سرمایه گذاریهای آنلاین نیز کاسته است اما به گفته متخصصان، اینترنت می تواند منشا یک تغییر 100 درصدی در این رکود در هر لحظه به شمار رود. در صورتی که تعداد زیادی از کاربران به صورت ناگهانی به اینترنت روی آورند افزایش ترافیک شبکه می تواند گسترش آن را تسریع کرده و رکود اینترنتی را کاهش بخشد.

خصوصیات منفی اینترنت چیست؟

قسمتهای متفاوتی در اینترنت وجود دارد که کاربر برای دسترسی به آن همه تلاش خود را می کند. اما دسترسی به برخی از سایتها می تواند رایانه کاربر را به انواع ویروسها و کرمها آلوده کند که همین پدیده یکی از سیاهچاله های موجود در این شبکه جهانی است.

گروهی از دانشمندان دانشگاه واشنگتن با کنترل اینترنت از سال 2007 موفق به ردیابی بیش از 1.5 میلیون سیاهچاله در این شبکه شدند که قادر به دستیابی به اطلاعات خصوصی کاربران و در نتیجه ایجاد خسارات فراوان اقتصادی خواهد بود. همچنین بر اساس تحقیقاتی که در سال 2007 به انجام رسیده است در شبکه های گفتگوی اینترنتی با نام اختصاری IRC موارد غیر قانونی با ارزش 37 میلیون دلار کشف شده که شامل 80 هزار شماره کارتهای اعتباری و شماره های حساب بانکی بوده است.

در عین حال برخی از این شبکه های گفتگو توسط هکرها برای شرکت دادن رایانه های دیگر کاربران در انواع حملات و دزدی های سایبری به شبکه ای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. به اعتقاد متخصصان شبکه نقاط تاریک اینترنت متناسب با رشد روزانه آن در حال رشد بوده و می تواند در آینده ای نه چندان دور به مشکلی بزرگ تبدیل شود.

آیا اینترنت به محیط زیست آسیب می رساند؟

با وجود اینکه ارسال یک نامه الکتریکی در طول اقیانوس آتلانتیک هیچ نوع سوختی مصرف نمی کند، نمی توان اینترنت را شبکه ای عاری از آثار کربنی دانست. بر اساس آمارهای به دست آمده سیستمی که حفظ عملکرد شبکه را به عهده دارد سالانه 152 بیلیون کیلووات بر ساعت انرژی مصرف می کند که به این میزان باید میزان انرژی تمامی رایانه ها و دستگاه های جانبی مرتبط با آن را نیز افزود. به طور کلی می توان دو درصد از کل دی اکسید کربنی را که انسان عامل تولید آن در سطح زمین است را به اینترنت اختصاص داد.

بر اساس گزارش گوگل، میزان الکتریسیته ای که برای یک جستجوی ساده اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد، 200 میلی گرم دی اکسید کربن منتشر می کند که در ابتدا زیاد به نظر نخواهد آمد. اما هزار جستجوی اینترنتی می تواند به میزانی از این گاز گلخانه ای تولید کند که یک ماشین با طی یک کیلومتر فاصله تولید خواهد کرد. در عین حال ترافیک اینترنتی سالانه در حدود 50 درصد با افزایش مواجه است و بر اساس گزارش گروه اقلیمی ائتلاف زیستی بین المللی تا سال 2020 میزان انتشار دی اکسید کربن توسط رایانه ها با 280 درصد افزایش به 1.4 گیگا تن خواهد رسید.

به همین دلیل امروزه اکثر شرکتهای رایانه ای و اینترنتی به سوی استفاده از مراکز اطلاعاتی پاک و ایجاد بهره وری در رایانه ها روی آورده اند. به گفته متخصصان برای کنترل این شرایط میزان انرژی مورد نیاز برای ارسال هر مگابایت اطلاعات در شبکه باید سالانه 30 درصد کاهش پیدا کند.

آیا خاموش کردن اینترنت امری امکان پذیر است؟

به گزارش مهر، به دلیل اینکه هدایت و کنترل بیشتر سرورها، ماهواره ها و خدمات اینترنتی در دست موسسه ها و سازمانهای ناشناس قرار دارد متوقف کردن عملیان اینترنت امری غیر ممکن به نظر می آید. شاید یک حکومت بتواند دستور توقف ISP ها را در منطقه و قلمرو خود صادر کند اما کاربران همچنان می توانند اطلاعات را از طریق ماهواره هایی که توسط شرکتهایی مستقل کنترل می شوند دریافت کنند.

با این حال به گفته متخصصان شبکه بزرگترین حمله سایبری جهان نیز آسیبهای اقتصادی کمتری به نسبت متوقف کردن جهانی اینترنت خواهد داشت. بدخواهوانه ترین حملات به اینترنت و تلاش برای جلوگیری از آن گواهی بر این نکته خواهد بود زیرا بزرگترین حمله اینترنتی در سال 2007 رخ داد و حتی کسی متوجه آن نیز نشد.

طی این حمله تلاش شد نام اصلی 13 سرور که هدایت تمامی آدرسهای اینترنتی در سراسر جهان را به عهده دارند، از بین برده شود. دو سرور در این میان تحت تاثیر این حمله قرار گرفت اما 11 سرور دیگر بدون هیچ آسیبی باقی ماندند و حمله ناکام باقی ماند.

سازمان ICANN به منظور جلوگیری از حوادثی مشابه اجرای سیستم محافظتی با نام Anycast را آغاز کرده است که طی آن هر یک از این 13 سرور عملکردی مشابه آینه داشته و اطلاعات سرورهای دیگر را پوشش داده و منعکس می کند.