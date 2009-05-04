قلع و قمع بناهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان بابل

به گزارش خبرنگار مهر در بابل ، عباس خجسته بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه قلع و قمع بناهای غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان بابل اظهار داشت: در راستای قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها سه پرونده که به صورت غیر مجاز در ارضی زراعی واقع در روستای سادات محله خشک شوآربه تولیت مدرسه علمیه صدر بابل که اقدام به احداث بنای غیرمجاز کرده بودند از طریق مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل به محاکم قضایی معرفی شدند.

وی افزود: بنا به دستور دادستان بابل حکم قلع و قمع این اراضی توسط دستگاه های ذیربط و مجری اجرای حکم در مکان مورد نظر اجرا شد.

خجسته تصریح کرد: بناهای احداثی با حضور فعال نیروی انتظامی و حمایت های همه جانبه دادستانی و تولیت مدرسه علمیه صدر و با حضور سایر افراد ذیربط قلع و قمع و به حالت اولیه برگردانده شد.

وی بیان داشت: از روستاییان تقاضا داریم قبل از اقدام به احداث هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی جهت اخذ مجوز قانونی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا مراکز خدمات تابعه مراجعه و مسیر کار خویش را از طریق قانونی پیگیری نمایند.

خجسته یادآور شد: مدیریت و کمیسیون تبصره ماده یک مساعدت های لازم را در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه معمول خواهند داشت.

