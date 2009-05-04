رئیس شورای شهر یاسوج تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در جلسه ای که عصر دوشنبه با حضور اعضای شورای اسلامی شهر در محل این شورا برگزار شد، محمود باقری، نایب رئیس سابق، به عنوان رئیس جدید شورای شهر یاسوج انتخاب شد.

طی رای گیری انجام شده بین اعضای شورا، باقری با شش رای توانست جانشین غلامعلی پردل، رئیس سابق شورا که تنها یک رای را کسب کرده بود، شود.

همچنین عبدالی با شش رای به عنوان نائب رئیس، زریر شجاعی با شش رای دبیر و محمد رحیم دهرابپور با شش رای به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند.

شورای شهر یاسوج هفت عضو دارد. براین اساس، انتخاب همه اعضا جدید هیات رئیسه با شش رای جالب به نظر می رسد.