بالاخره هیئت رئیسه شورای شهر یاسوج انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه پس از کش و قوسهای فراوان و گمانهزنی و کشمکشها، تکلیف کرسیهای اصلی شورای اسلامی شهر یاسوج مشخص شد.
در یازدهمین جلسه اعضای شورای شهر یاسوج، هیئت رئیسه برای دوره جدید انتخاب شدند و بر اساس تصمیم اعضا، هدایت اکبری بر صندلی ریاست شورا نشست، بهنام عباسنژاد به عنوان نایب رئیس برگزیده شد، ایمان جاودانه مسئولیت دبیری شورا را بر عهده گرفت و آریا نیز سخنگوی شورای اسلامی شهر یاسوج شد.
این ترکیب تازه، در حالی شکل گرفته که شهروندان یاسوج انتظار دارند شورا از فضای رقابتهای داخلی عبور کرده و بر مشکلات مزمن شهر از جمله پروژههای نیمهتمام، معضل ترافیک و مدیریت شهری متمرکز شود.
نظر شما