برخی مراکز درمانی گنبد فرسوده و نیمه کاره هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، غلامعلی سوسرایی عصر دوشنبه در شورای بهداشتی شهرستان افزود: بخش داخلی بیمارستان شهداء این شهرستان نیمه کاره بوده و باید تکمیل شود و برای تجهیز بیمارستانهای منطقه باید حمایت شود.

وی اظهار داشت: برای تربیت نیروی انسانی مجرب در بخش درمانی بیمارستانهای منطقه باید آموزشی شود و به بخش بهداشت درمان توجه اساسی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز گفت: ظرفیتهای بخش بهداشت درمان شهرستان گنبد توسعه می یابد و به زودی بخش مراقبت های ویژه کودکان (NICU) با هشت تخت در بیمارستان "طالقانی" این شهرستان راه اندازی می شود.

شهریار سمنانی افزود: همچنین برای تکمیل بخش داخلی بیمارستان شهداء گنبد سه میلیارد ریال هزینه نیاز است که پیگیری می شود و یک دستگاه آمبولانس نیز به بخش بهداشت و درمان منطقه اهداء می شود.

وی از احداث یکی از دو دانشکده داروسازی یا دندانپزشکی در گنبدکاووس خبر داد و گفت: با موافقت وزرات بهداشت این طرح عملیاتی می شود.

شهرستان گنبد 295 هزار نفر جمعیت دارد.