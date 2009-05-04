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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۳۹

برخی مراکز درمانی گنبد فرسوده و نیمه کاره هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس گفت: فرسودگی و نیمه تمام بودن برخی از مراکز درمانی شهرستان از جمله مشکلات این منطقه است که باید رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، غلامعلی سوسرایی عصر دوشنبه در شورای بهداشتی شهرستان افزود: بخش داخلی بیمارستان شهداء این شهرستان نیمه کاره بوده و باید تکمیل شود و برای تجهیز بیمارستانهای منطقه باید حمایت شود.

وی اظهار داشت: برای تربیت نیروی انسانی مجرب در بخش درمانی بیمارستانهای منطقه باید آموزشی شود و به بخش بهداشت درمان توجه اساسی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز گفت: ظرفیتهای بخش بهداشت درمان شهرستان گنبد توسعه می یابد و به زودی بخش مراقبت های ویژه کودکان (NICU) با هشت تخت در بیمارستان "طالقانی" این شهرستان راه اندازی می شود.

شهریار سمنانی افزود: همچنین برای تکمیل بخش داخلی بیمارستان شهداء گنبد سه میلیارد ریال هزینه نیاز است که پیگیری می شود و یک دستگاه آمبولانس نیز به بخش بهداشت و درمان منطقه اهداء می شود.

وی از احداث یکی از دو دانشکده داروسازی یا دندانپزشکی در گنبدکاووس خبر داد و گفت: با موافقت وزرات بهداشت این طرح عملیاتی می شود.

شهرستان گنبد 295 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 872476

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