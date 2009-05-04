مجمع جهانی اهل بیت شیعیان جهان را پشتیبانی فرهنگی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حجت الاسلام محمدحسن اختری عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری مازندران در استانداری افزود: مازندران به واسطه بهره مندی از علما و دانشمندان دینی جز پیروان واقعی اهل بیت است.

وی خاطرنشان کرد: عشق، علاقه، خلوص و طهارت مردم علوی تبار مازندران با وجود عالمانی چون مرحوم رشید الدین محمد علی ابن شهر آشوب در جهان افتخار شده است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به اینکه عالمان مازندران تاثیرگذاران واقعی در حرکت اسلامی بودند، تصریح کرد: مجمع جهانی اهل بیت از 18 سال پیش به فرمان رهبری تاسیس شده است.

اختری با بیان اینکه شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت از شخصیت های داخلی و خارجی شیعه تشکیل شده است، یادآور شد: 300 میلیون شیعه در دنیا داریم و باید برای ترویج معارف دینی اهل بیت برنامه ریزی مدون و اصولی کرد.

وی با اعلام اینکه مجمع جهانی اهل بیت اکنون در 114 کشور دنیا نمایندگی دارد، افزود: ساماندهی و سازماندهی بر مجموعه های شیعیان در کشورهای مختلف جهان در راستای وحدت بخشی به مکتب تشیع است.

این مسئول با بیان اینکه دفاع از حقوق مسلمین و شیعیان جهان هدف اساسی دیگر مجمع جهانی اهل بیت در دنیا است، اظهار داشت: هنوز مکتب تشیع به معنی واقعی کلمه در دنیا ترویج نشده است.

اختری با اشاره به اینکه در مجمع جهانی اهل بیت، کتب شیعی به 33 زبان دنیا انتشار یافته است، اظهار داشت: نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و بسیاری از کتب شیعی ما هنوز برای جهان تشیع به خوبی ترویج نشده است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت با بیان اینکه سرمایه گذاری در مکتب شیعه در ایران ناچیز است، اظهار داشت: دولت نهم سال قبل شش میلیارد تومان برای این مجمع کمک کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی شبکه تلویزیونی شیعه برای نخستین بار در ایران خبر داد و اظهار امیدواری کرد: نخستین برنامه این شبکه تلویزیونی ماه مبارک رمضان بر روی ماهواره خواهد رفت.

به گفته اختری، این شبکه در فاز نخست به زبان عربی بوده و قصد دارد در ادامه برنامه های خود را به سایر زبان های زنده دنیا نیز ترجمه کند.