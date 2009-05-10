دشت شقایق شهریار بی رونق شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، هرسال با رسیدن به اردیبهشت ماه یکی از شقایق نادر در جهان، در شهریار می روید و مردم علاقمند به طبیعت را به سوی این دشت سرخ می کشاند.

دشت شقایق یکی از جاذبه های گردشگری شهرستان شهریار است که هر سال در اواسط اردیبهشت ماه زیبایی وصف ناپذیری را در این منطقه به وجود می آورد.

دشت شقایق که در دهستان اختر آباد در غرب شهرستان شهریار در بخش ملارد قرار دارد، در فصل بهار به ویژه در اواسط اردیبهشت ماه میهمان شقایقهای وحشی است.

شقایقهای وحشی و زیبا همه ساله صدها هکتار از اراضی دشت اختر آباد واقع در دامنه جنوبی کوه های جارو را می پوشاند و منظره چشم نوازی را برای دیدن و لذت بردن از طبیعت فراهم می کند.

در اواسط اردیبهشت ماه هر سال اگر از شمال شهرستان شهریار به روستاهای دورافتاده اخترآباد نگاهی بیاندازیم، دشت شقایقهای این شهرستان به چشم می خورد که زیبایی خاصی را به این منطقه بخشیده است و باعث سفر بسیاری از توریستان و گردشگران به این منطقه می شود.

در این منطقه علاوه بر دشت شقایقها بیش از 30 رشته قنات جاری و بیش از 20 اثر تاریخی فرهنگی وجود دارد.

دشت شقایق شهریار در دو سال گذشته بی رونق بود

رویش شقایقها بستگی به موقعیت آب و هوایی فصل بهار دارد که طی دو سال گذشته محقق نشده است.

در کنار زیبایی این دشت و ایجاد منطقه توریستی و گردشگری، طی دو سال گذشته با توجه به این امر شقایقها در این دشت نروییدند و این دشت کاملا بی رونق بود.

طی دو سال گذشته مسئولان شهرستان شهریار در صدد بودند تا جشنواره دشت شقایق را برگزار کنند اما به دلیل سردی هوا و نروییدن شقایقها موفق به برگزاری این جشنواره نشدند.

در مجموع یکی از جاذبه های گردشگری شهرستان شهریار در فصل بهار این دشت است که اگر به آن بها داده و با همکاری تمامی مسئولان و رسانه ها در حد کافی معرفی شود، مانند دشت لاله های واژگون استان چهارمحال و بختیاری و باغ لاله گچسر جاده چالوس شهره خوبی پیدا می کند.

کنترل چرای دام باعث افزایش بهره وری در منطقه اخترآباد شود

بخش زیادی از درآمد مردم منطقه اخترآباد از بخش دامداری است که در این زمینه برای ماندگاری این منطقه گردشگری باید با کنترل چرای دام توسط مسئولان امر بهره وری افزایش یابد.

در هر حال توجه به جاذبه های گردشگری و مناطق طبیعی توریستی در شهرستانها باید به صورت ویژه و خاص توسط مسئولان مربوطه به خصوص میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت گیرد تا این زیبایی های خدادادی که در بسیاری از زمینه ها شهرستانها را زبانزد عام و خاص کرده است، به فراموشی سپرده و بی رونق نشوند.

دشت شقایقهای دهستان اخترآباد حد فاصل کرج و 50 کیلومتری شهریار واقع شده است.