45 حزب فعال در مازندران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدعلی اصغر حسینی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات مازندران در ساری افزود: مازندران دارای ۴۵ دفتر نمایندگی حزبی از احزاب کشوری بوده که در 17 شهرستان این استان فعال هستند.

وی با بیان اینکه اکثر این گروه های سیاسی تنها در ایام انتخابات فعال می شوند، افزود: متقاضیان تاسیس دفاتر فرعی برای دریافت مجوز فعالیت خود با مراجعه به فرمانداری نسبت به تکمیل مدارک اقدام کرده و پس از بررسی مدارک در دفتر سیاسی استانداری و با امضا استاندار مجوز آن صادر می شود.

مدیرکل سیاسی استانداری با برشمردن وظایف این دفتر در قبال احزاب گفت: نظارت برعملکرد، مشاوره و تشکیل جلسات با این گروه ها از جمله وظایف این دفتر است.

وی گفت: اطلاعات مربوط به احزاب استان در سال ۱۳۸۶ در مجموعه ای به نام "شناسنامه احزاب" تنظیم شد که هم اکنون در دفتر موجود است.

حسینی اظهار داشت: در مازندران ۳۵ کانون صنفی تخصصی و بازنشستگی وجود دارد که عملکرد آنها غیرسیاسی و در جهت منافع صنف مربوطه بوده که روش دریافت مجوز این دفاتر همانند دفاتر فرعی احزاب تدوین شده است.