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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۲:۵۴

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-2

کشورهای منطقه در جریان پیشرفت های هسته ای ایران هستند

کشورهای منطقه در جریان پیشرفت های هسته ای ایران هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به عمان با تاکید بر اینکه در این سفر در خصوص مناسبات دو جانبه با مقامات عمانی گفتگو خوهد کرد، گفت: ما رایزنی هایی با کشورهای منطقه بخصوص عمان داشته ایم و کشورهای منطقه در جریان پیشرفت های هسته ای ایران هستند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عمان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که سه شنبه شب به عمان سفر کرده است در بدو ورود و پس از استقبال رئیس مجلس عمان از وی درگفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دراین سفر درخصوص مناسبات دوجانبه مخصوصا مناسبات سیاسی ، پارلمانی ، اقتصادی و همکاری های انرژی گفتگو خواهیم کرد.

وی افزود: در این سفر همچنین درباره مسائل مهم منطقه ای و بین المللی هم بحث خواهیم کرد.

لاریجانی گفت: حوادثی که در منطقه می گذرد مهم است و امیدواریم با مساعی مشترک کشورها و تدبیر مناسب آنها این تحولات به سرانجام خوبی برسد.

رئیس مجلس در خصوص بحث هسته ای ایران نیز گفت: سیر بحث های هسته ای ایران را اگر دوستان ما در عمان بخواهند برای آنها توضیح خواهیم داد البته ما رایزنی هایی با کشورهای منطقه بخصوص عمان داشته ایم و این کشورها در جریان پیشرفت های هسته ای ایران هستند اما در این سفر توضیحاتی ارائه خواهد شد.

در این دیدار رئیس مجلس عمان  نیز خاطرنشان کرد: روابط ایران و عمان ، روابط همسایگی و قوی ای است و نظرات دو کشور در بسیاری از  امور یکسان است.

وی افزود: همواره دو کشور ایران و عمان خواهان دوری منطقه از هرگونه مشکل و خواهان پیشرفت منطقه ای هستند.

لاریجانی تا دقایقی دیگر با وزیر امور خارجه عمان دیدار و گفتگو می کند.

کد مطلب 877481

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