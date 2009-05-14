۷۵ درصد نوار ساحلی مازندران آزادسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، میرقدیر رضایی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه ساماندهی سواحل در نوشهر با بیان اینکه از مجموع ۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی استان‌های شمالی ۴۸ درصد در مازندران واقع شده است، گفت: طرح آزادسازی سواحل در برخی از شهرستان های استان از ۹۵ تا ۱۰۰ درصد انجام شده است.

وی افزود: حدود ۲۵۰ کیلومتر نوار ساحلی این استان در اختیار اشخاص حقیقی است که صاحب ویلا و یا زمین هستند.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری با اشاره به گردشگری بودن این استان یادآور شد: مسئولان امر با آزادسازی حریم ۶۰ متری از ساحل بستر را برای توسعه گردشگری فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه این طرح ملی از بهمن ماه سال ۸۶ آغاز شده است، اظهار داشت: طبق قانون باید تا بیست و پنجم شهریور سال ۸۸ طرح آزاد سازی سواحل دریا به اتمام برسد.

رضایی بر جلوگیری از ساخت و سازها در حریم ۶۰ متری از دریا تاکید کرد و گفت: تاکنون حدود ۷۵ درصد نوار ساحلی مازندران آزادسازی شده است.

وی منابع طبیعی و آب منطقه ای را متولی حریم دریا دانست و افزود: شهرداران و بخشداران اجازه ساخت و ساز و دیوارچینی در حریم دریا را صادر نکنند.