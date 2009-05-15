جدول کامل میزان شیوع آنفلوآنزای خوکی در دنیا/ 65 مرگ در 33 کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، این اطلاعات تائید می کنند که تاکنون 6 هزار و 497 مورد ابتلا به این بیماری و 65 مورد مرگ در 33 کشور به ثبت رسیده است.

در آمریکا این آمار به سه هزار و 352 مورد شیوع و سه مورد مرگ و در مکزیک به دو هزار و 446 مورد بیماری و 60 مورد مرگ اشاره می کند.

براساس گزارش رویترز، در کانادا نیز 389 مورد به این ویروس آلوده شده اند و یک نفر نیز جان خود را از دست داده است.

همچنین یک مورد مرگ در کاستاریکا تائید شده است. در این کشور هشت مورد بیمار شده اند.

جدول شیوع بیماری در33 کشور آلوده به ویروس آنفلوآنزای خوکی به شرح زیر است:

1- آمریکا: سه هزار و 352 مورد بیماری- سه مورد مرگ

2- مکزیک: دو هزار و 446 مورد بیماری- 60 مورد مرگ

3- کانادا: 389 مورد بیماری- یک مورد مرگ

4- کاستاریکا: هشت مورد بیماری- یک مورد مرگ

5- آرژانتین: یک مورد

6- استرالیا: یک مورد

7- اتریش: یک مورد

8- برزیل: هشت مورد

9- چین: چهار مورد

10- کلمبیا: هفت مورد

11- کوبا: یک مورد

12- دانمارک: یک مورد

13: السالوادور: چهار مورد

14- فنلاند: دو مورد

15- فرانسه: 14 مورد

16- آلمان: 12 مورد

17- گواتمالا: سه مورد

18- ایرلند: یک مورد

19- فلسطین: هفت مورد

20- ایتالیا: 9 مورد

21- ژاپن: چهار مورد

22- هلند: سه مورد

23- نیوزلند: هفت مورد

24- نروژ: دو مورد

25- پاناما: 29 مورد

26- لهستان: یک مورد

27: پرتغال: یک مورد

28- کره: سه مورد

29- اسپانیا: 100 مورد

30- سوئد: دو مورد

31- سوئیس: یک مورد

32- تایلند: دو مورد

33- انگلیس: 71 مورد