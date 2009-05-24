نرخ بیکاری در استان ایلام بیش از 25 درصد است

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بیکاری در حال حاضر بزرگترین مشکل استان ایلام محسوب می شود و هم اکنون نرخ بیکاری در استان ایلام 25 درصد واقعی است.

وی بیان داشت: چوپانی، کشاورزی، دامداری، شخم زدن، کارگری و....در استان ایلام شغل محسوب نمی شود و فقط به دلیل نبود کار جهت رفع احتیاجات روزمره زندگی توسط تعداد زیادی از مردمان این دیار انجام می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه طرحهای مهم اشتغال زایی در استان ایلام از جمله احداث هشت کارخانه صنعتی که از مصوبات مهم هیئت دولت بوده است، اجرا نشده است، خاطرنشان کرد: با این گونه طرحها می توان اشتغال زایی کرد و می توان عنوان کرد که نرخ بیکاری در استان ایلام پایین است.

مصوبات مهم دولت در استان اجرایی نشده است

پولادی عنوان کرد: در حال حاضر استان ایلام بالاترین آمار خودکشی در کشور را داراست که بیشترین علت آن فقر و بیکاری است.

نماینده حوزه شمالی مردم استان ایلام در مجلس افزود: جوانان استان ایلام به دلیل بیکاری افسرده و مایوس شده اند، این همه افسردگی و خودکشی و...نشات گرفته از بیکاری بیش از حد در استان ایلام است.

پولادی ادامه داد: یکی از راههای امیدوار کرن مردم استان ایلام مصوبات هیئت دولت بوده است که متاسفانه مصوبات مهم برای اشغالزایی و توسعه استان اجرا نشده است.

بیش از 107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد و 80 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند. هم اکنون تعدادی خانواده های استان ایلام به دلیل فقر در غارها زندگی می کنند.