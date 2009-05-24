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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۶

تاکید مالکی بر اجرای دموکراسی در حکومت عراق

تاکید مالکی بر اجرای دموکراسی در حکومت عراق

نخست وزیر عراق در سخنانی بر لزوم اجرای دموکراسی در روند اداره کشور و دوری از تقسیم بندیهای طایفه ای تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نوری المالکی در سخنرانی خود در حضور تنی چند از سران عشایر عراق، دوری از اصل توافق مبتنی بر تقسیم بندی طایفه‌ ای در اداره‌ کشور را خواستار شد.

نوری مالکی در این سخنرانی گفت: این موضوع اساس اشاعه‌ فساد در سازمانهای دولتی است.

مالکی خاطرنشان کرد: ما باید یکی از دو راه را انتخاب کنیم؛ یا جزو معارضان باشیم و یا با دولت همکاری کنیم و به مسئولیتهایمان عمل کنیم. هر دو امری محترم هستند. اما این چارچوبی که ناگزیر به انتخاب آن شدیم دموکراسی توافقی و یا تقسیم‌ بندی توافقی یکی از مستلزمات مراحل ساخت کشور بود.

نخست وزیر عراق تصریح کرد: اما امروز باید این مسئله را پایان دهیم و به قانون و اساس رقابت برگردیم و بر اساس دموکراسی ملی و همبستگی میان گروه‌ ها به دور از وابستگیهای طایفه ای عمل نمایئم. باید این توافقات پایان یابد؛ چرا که اساس آن تقسیم بندی طایفه‌ ای است و همین تقسیم ‌بندیها اساس فساد و گسترش تروریست‌ در کشور است.

کد مطلب 884343

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