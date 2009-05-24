به گزارش خبرگزاری مهر، این کنگره از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بنا بر رسالت وجودی خود و در پی رهنمودهای رهبر فرزانه مبنی بر احیای شخصیتها و دانشمندان شیعه به منظور تجلیل، تکریم، شناسایی ابعاد مختلف زندگی، شخصیت، علم و اندیشه علمای صاحب نام و مؤثر عالم تشیع برگزار می‌شود.

در این مسیر تاکنون دو کنگره بین المللی علامه عبدالحسین شرف الدین در سال 1384 و کنگره بین المللی علامه محمد جواد بلاغی در سال 1386 با حضور علما و شخصیهای جهان اسلام از ایران و سایر کشورها برگزار شده‌اند.

کنگره بین‌المللی شهیدین "ابوعبدالله شمس الدین محمد مکی عاملی معروف به شهید اول و شیخ زین الدین علی بن احمد عاملی معروف به شهید ثانی" با استفاده از تجارب گذشته در مهرماه سال جاری در قم و اردیبهشت‌ماه سال آینده در لبنان برگزار می‌شود.