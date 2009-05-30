تبلیغات کم هزینه رویکرد ستاد انتخاباتی موسوی در یزد است

مسئول ستاد جوانان میرحسین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: از آنجا که میرحسین موسوی با شعار "هر شهروند یک ستاد" معتقد است که تبلیغات باید کم‌ هزینه باشد، ما نیز در سازمان نسیم و ستاد جوانان استان یزد تصمیم گرفته ‌ایم از تبلیغات گسترده استفاده نکرده و از تبلیغات کم ‌هزینه بهترین بهره را ببریم.

وفایی شاهی خاطرنشان کرد: برخی با اظهار نظر در خصوص رقمهای تبلیغاتی مهندس موسوی به دنبال تخریب شخصیت وی و مسئولان ستادهای موسوی در استانهای مختلف کشور هستند.

مدیر سازمان نسیم (نسل سومی ‌های یاریگر موسوی) در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از روند فعالیت رسانه ها در استان یزد بیان داشت: از رسانه‌ ها انتظار نقد منصفانه به جای توهین و تخریب داریم.

وفایی ‌شاهی همچنین در خصوص توهین عده ای به نحوه حضور بانوان در ستادهای میرحسین موسوی و برنامه های وی یادآور شد: باید به کسانی که قصد دارند زنان و دختران عفیف و نجیب حامی موسوی را تخریب کنند، گفت: این بی ‌اخلاقیها در انتخابات نخ‌ نما شده و دیگر تاثیری در جامعه نخواهد داشت.