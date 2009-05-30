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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۷

ویژه‌برنامه‌های ارتحال امام (ره) و قیام 15 خرداد در شبکه دو

ویژه‌برنامه‌های ارتحال امام (ره) و قیام 15 خرداد در شبکه دو

برنامه‌های "ارغوان"، "تولد" و "صیاد سرخ" ویژه ایام ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد روی آنتن شبکه دو می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاسی شبکه دو به مناسبت این ایام سه ویژه برنامه به کارگردانی وحید نهضت را 13، 14 و 15 خرداد ماه روی آنتن می‌برد.

ـ ویژه برنامه "ارغوان" 14 و 15 خرداد ساعت 14:30 از شبکه دو پخش می‌شود. این برنامه به ابعاد شخصیت امام راحل می‌پردازد. این برنامه به تهیه‌کنندگی سیدفتانه سجادی و کارگردانی سیدمرتضی عمادی تهیه می‌شود.

ـ مستند "تولد" به مناسبت سالروز رحلت امام راحل (ره) به تهیه‌کنندگی علی عسگری از شبکه دو پخش می‌شود.

ـ برنامه "صیاد سرخ" هم به تهیه‌کنندگی مریم السادات مومن‌زاده 15 خرداد از شبکه دو پخش می‌شود. آشنایی با فلسفه قیام 15 خرداد سال 42 و بازگویی بخشی از ریشه‌های اعتقادی انقلاب اسلامی از مباحث این برنامه است.

کد مطلب 887640

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