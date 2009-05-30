فامنین به نگین منطقه غرب کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حمیدرضا حاجی بابایی در مراسم تبدیل فامنین به شهرستان در شهر فامنین افزود: ظرفیت بالای مردمی و قرار گرفتن این شهرستان بین همدان و ساوه که منطقه طلایی غرب کشور محسوب می شود می تواند فامنین را به نگین این منطقه تبدیل کند.

وی با اشاره به اینکه افرادی همچون معاون سابق سیاسی و امنیتی استاندار همدان در ارتقا فامنین نقش بسزایی داشتند، عنوان کرد: آینده درخشانی پیشروی مردم این شهرستان قرار دارد .

حاجی بابایی خطاب به مردم فامنین گفت: شما امروز شیرینی و حلاوت ارتقا بخش به شهرستان را می چشید اما نباید فراموش کنید تنها همدلی و وحدت است که فامنین را به نگین منطقه طلایی غرب کشور تبدیل می کند.

حاجی بابایی در خصوص درخواست مردم روستای روعان از توابع شهرستان کبودراهنگ برای پیوستن این روستا به فامنین اظهار داشت: مردم روعان باید موضوع الحاق روستا با شهرستان فامنین را به طور کامل بررسی کنند و اگر به اتفاق نظر رسیدند می توانند برای رسیدگی به این موضوع اقدام کنند.

امام جمعه فامنین نیز در این مراسم اظهار داشت : کشور هم اکنون در یک موقعیت خوب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد و رویای چندین ساله مردم فامنین نیز به پیوسته است.

حجت الاسلام محسن ثابتی افزود: مردم این بخش استحقاق داشتند که فامنین به شهرستان تبدیل شود.

وی به ظرفیتهای مختلف فامنین اشاره کرد و گفت: پتانسیلهایی همچون منطقه ویژه اقتصادی، دانشگاه، ناحیه اقتصادی، بزرگراه ها و راه ریلی فامنین را به گلوگاه ارزشمندی برای استان همدان تبدیل کرده است.

ثابتی گفت: شهرستان شدن فامنین شاید به نظر برخی از افراد یک موضوع سطحی باشد اما اینگونه نیست زیرا با ارتقا فامنین حجم عظیمی از اعتبارات و عنایات ویژه به سمت این شهرستان سرازیر خواهد شد که می تواند در درخشش فامنین موثر باشد.