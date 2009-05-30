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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۱۱

یابنده 387 سکه قدیمی در زنجان مورد تقدیر قرار گرفت

یابنده 387 سکه قدیمی در زنجان مورد تقدیر قرار گرفت

زنجان - خبرگزاری مهر: میراث فرهنگی کشور از یابنده 387 سکه قدیمی در روستای "ورمزیار" از توابع شهرستان زنجان تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، از نیتعلی شوقی که سکه های کشف شده را به این سازمان تحویل داد، به پاس این حرکت کم نظیر فرهنگی در جهت پاسداری از میراث ارزشمند ایران زمین، حفظ، نگهداری و انتقال هویت فرهنگی و ملی کشور به نسلهای آینده، با اهدا لوح تقدیر و مدال یادبود، تقدیر شد. 

‌این سکه ها، پارسال هنگام حفر کانال لوله آب آشامیدنی به منزل شخصی، در عمق 40 سانتیمتری از درون دو کوزه سفالی پیدا شد.

بعد از انجام مطالعات تخصصی توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، قدمت سکه ها مربوط به دوره اتابکان آذربایجان (سلجوقی)، متعلق به حدودد 800 سال قبل و جنس آنها از مس و به صورت قیچی بر تعیین شد.

بر روی سکه ها مشکوفه نوشته هایی حاوی نام جهان پهلوان، قزل ارسلان، ابوبکربن محمد از پادشاهان اتابکان، سلطان الاعظم، سلطان المعظم و ملک الاعظم ضرب شده است.

این سکه ها از اسناد و مدارک معتبر دست اول تاریخی محسوب می شوند و کشف آن، شاهدی بر واقع بودن استان زنجان در حوزه حکومتی اتابکان آذربایجان در قرن ششم و اوایل قرن هفتم هـ.ق است.

سکه های مکشوفه قرار است پس از بررسی های تکمیلی، در موزه باستان شناسی عمارت ذوالفقاری زنجان در معرض دید عموم علاقمندان قرار گیرد.

کد مطلب 887903

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