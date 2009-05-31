به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مجموعه تازه مهدی مظلومی در حوالی پارک ساعی ادامه دارد. فیلمنامه را رضا مقصودی نوشته و داستان درباره دختر یک خانواده است که عمویش برای ازدواج با خواستگارانش شروط سختی دارد.

محمد کاسبی، محمدرضا هدایتی، آناهیتا همتی، مهران رجبی، بهزاد رحیم‌خانی، زهره حمیدی، جواد عزتی، ویدا شهشهانی و ... در "لطفاً دور نزنیم" بازی ‌می‌کنند.تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی 15 فروردین آغاز شده واواخر خرداد ماه به پایان می رسد.

"لطفا دور نزنیم" در 15 قسمت 45 دقیقه‌ای پخش می‌شود. پخش این مجموعه تلویزیونی از 15 اردیبهشت ماه از شبکه تهران آغاز شده است و روزهای سه شنبه ساعت 23 روی آنتن می رود.

عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: فریبرز سیگارودی، صدابردار: رضا کشاورز، طراح گریم: مریم دوستی، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، مدیر تولید: بهرام محمدی‌پور، منشی‌صحنه: شیدا یوسفی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: بهنود محمدی‌پور، تدوین: مهدی اسلامی، عکاس: سمیه جعفری و صداگذار: مجید یوسفی.

مهدی مظلومی فیلم تلویزیونی "بمانی" و مجموعه‌های "بدون شرح"، "روزگار خوش حبیب‌آقا"، "کمربندها را ببندیدها"، "اکسیژن"، "بانکی‌ها" و "زندگی به شرط خنده" را در کارنامه دارد.

